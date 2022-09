V8 Brothers en Atomic Agency werken opnieuw samen voor tweede editie Go Cat Go: “Opvallend veel Kortemarkenaren vinden de weg naar ons festival”

Op zaterdag 1 oktober is het in het OC De Kouter weer al ‘Go Cat Go’ wat de klok slaat, tijdens het tweede rockabillyfestival. Dit indoor rock’n roll – en swingfestival waarbij de jaren ‘50 opnieuw tot leven worden gebracht, is ook dit keer weer een samenwerking van de V8 Brothers en Atomic Agency.

De V8 Brothers – een vriendenclub met een passie voor oldtimers en exclusieve, bij uitstek Amerikaanse wagens – organiseerden de voorbije jaren meetings op de domeinen van Dominiek Savio in Gits. De opbrengst schenken ze daarbij aan deze voorziening voor mensen met een beperking.

Naast de oldtimers maakt rockabilly muziek altijd deel uit van de meetings. “Je kan het ene niet los zien van het andere”, verduidelijken Vicky Van Moerbeke en echtgenoot Giovanni Muyllaert, beiden actief bij de V8 Brothers. “Ondertussen hebben we met heel wat van die rockabillygroepen een heel goeie band opgebouwd. Zo groeide het idee om zelf een bookingkantoor te beginnen en ontstond vorig jaar Atomic Agency, met voornamelijk rockabillyartiesten, “

Marcel Trioen

“Rockabilly is muziek die iederéén graag hoort”, is Giovanni overtuigd. “Veel buitenlanders, maar opvallend veel Kortemarkenaren vonden vorig jaar voor het eerste festival de weg naar de Kouter. We hopen dat dit ook dit jaar weer het geval is, zeker nu de capaciteit van 500 aanwezigen verhoogd is naar 700 dit jaar.”

“Net als vorig jaar gaan de we de Kouter en de tent helemaal aankleden zodat beide locaties de sfeer ademen van de jaren ‘50 en ‘60. Het evenement start vanaf 13 uur, om 14 uur treedt de eerste band op. Op het podium staan groepen uit Italië, Amerika en Zweden. En uit België zijn er The Ragged Roses met Marcell (Trioen) als gastartiest. Wie liever zijn of haar rockabillyschoeisel uitprobeert op de dansvloer kan in de DJ Shacktent terecht, met optredens van de Belgische dj Mr. Shoeshine en dj The Nobster uit de UK. “

Kaarten kosten in pre-sale 20 euro en 25 euro aan de deur. Info en tickets op www.atomic-agency.be/events