UNWRAP toont hoe muziek niet weg te denken is uit media, film en gaming

Kortrijk maakt zich klaar voor de derde editie van UNWRAP, hét festival waar games, muziek, film en media samenkomen en de toekomst van entertainment wordt besproken. “De focus ligt op creativiteit en technologie, maar vooral hoe beiden elkaar kunnen versterken.”

UNWRAP brengt op 12 en 13 oktober de bredere entertainmentindustrie samen om bezoekers te inspireren, maar vooral om ook te connecteren. “We zien steeds vaker een overlap tussen de verschillende vakgebieden binnen de entertainment, waar technologie een overkoepelende factor wordt. Denk maar aan de ongelooflijke groei in aandacht voor muziek in games. Of de mogelijkheden van WEB3-toepassingen in de muzieksector. Waar gaat immersive music naartoe en waar zit het talent dat hieraan kan en wil verder bouwen? Dat zijn allemaal vraagstukken die we op UNWRAP naar voor schuiven, maar die we graag aan de bar verder besproken zien”, zegt organisator Vincent Vanderbeck.

“We zien hoe de muziekindustrie steeds uitgedaagd wordt om met die constante veranderingen, onder druk van technologische ontwikkelingen, aan de slag te gaan. Maar naast de uitdagingen biedt dat vooral opportuniteiten” – organisator Vincent Vanderbeck

(lees verder onder video)



Voor het eerst in drie jaar tijd heeft UNWRAP een programma waar naast gametechnologie, ook music tech centraal staat. Waar experten uit de hele wereld hun visie komen verkondigen over het samengaan van games en muziek.

“We zien hoe de muziekindustrie steeds uitgedaagd wordt om met die constante veranderingen, onder druk van technologische ontwikkelingen, aan de slag te gaan. Maar naast de uitdagingen biedt dat vooral opportuniteiten, en dat zijn de verhalen die we bij UNWRAP op het podium zetten. We gaan niet enkel sprekers gaan zoeken ver van huis, maar zoomen even in op al het lokale, vaak onderschatte, talent dat fantastische dingen maakt hier in België”, aldus Vincent.