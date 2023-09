UNWRAP Festival brengt een gratis extra Play Day voor gamers

Voor de derde editie van UNWRAP Festival wordt het evenement uitgebreid met een extra dag voor de Kortrijkzaan zelf. Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober gaat net zoals de voorbije twee jaar het B2B-luik door, maar op zaterdag 14 oktober volgt een heuse UNWRAP Play Day voor de gamers van Kortrijk. “De ambitie is groot. Dit is de start van een uniek stadsfestival.”

Kortrijk gamingstad

De Kortrijkse regio profileert zich met onder meer de Digital Arts & Entertainment-opleiding van Howest en de Flanders Game Hub als gamingstad in België. Met het UNWRAP festival willen de organisatoren het potentieel van de regio voor de entertainmentindustrie in de verf zetten, met een grote focus op het aanwezige talent. “Het UNWRAP Festival is een zeer sterk B2B-event dat internationale professionals uit alle entertainmentsectoren naar Kortrijk haalt voor de conferentie. Momenteel mist het echter nog wat voeling met de Kortrijkzaan. Met een gratis publieksdag op zaterdag willen we daar verandering in brengen en de start lanceren van een breed stadsfestival in de toekomst. Wat vlas was voor Kortrijk toen, is de gamingsector dat nu, een accelerator voor de streek”, aldus schepen van Economie Wouter Allijns.

UNWRAP Play Day

Op zaterdag 14 oktober van 13 tot 19 uur zijn gamers van alle leeftijden welkom op Kortrijk Weide in Depart, Tranzit en Urban Sports Park voor de eerste UNWRAP Play Day. De dag werkt rond vijf grote concepten, steeds gericht op een bepaalde doelgroep. “Zo is er het e-sports toernooi waarbij studentteams van Howest tegen elkaar strijden in Rocket League om één van de gegeerde plekjes te veroveren in de Belgian Student League competitie. Daarnaast is er de Battle of the arcades tussen Kortrijkse jeugdhuizen. Tijdens UNWRAP nemen de afgevaardigden het tegen elkaar op”, zegt Tim Samijn van JC Tranzit.

“Jongeren tussen de 10 en 14 jaar reproduceren met hun klas in de K-town’s Minecraft contest Kortrijkse sites of gebouwen. De beste inzendingen worden bespeelbaar gemaakt tijdens het festival. Bezoekers kunnen stemmen op het beste ontwerp. De winnende klas wordt uitgenodigd op een unieke gamedag.” Als vierde concept dagen bezoekers met ‘Beat the pro’s’ e-sporter en professionele basketbalspelers uit voor een potje Fifa of NBA2K. Als vijfde activiteit tijdens UNWRAP Play Day wordt de hal van Tranzit omgebouwd tot game hall met diverse gametypes. Van klassieke consoles en VR tot een AR skate experience. Meer info over de volledige programmatie vind je op www.unwrap.be/play-day/activities.