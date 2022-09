Unizo viert kermis met dag vol activiteiten

Op zaterdag 24 september viert Unizo kermis met een volledige dag met activiteiten. ‘s Morgens is er een ontbijt, in de namiddag is er een braderie en rommelmarkt.

De zaterdag start traditiegetrouw met een ontbijtbuffet in ‘t Goed ter Couteren in de Handelsstraat 15. Wie inschrijft, is welkom tussen 7 en 10 uur. Prijs: 18 euro per persoon. De inschrijving is pas geldig na betaling op het rekeningnummer BE 7330 6112 1750 van Unizo Ingelmunster, mits vermelding van de naam en het aantal personen. Op 21 september worden de inschrijvingen afgesloten. Info: ontbijt@unizo-ingelmunster.be.

Op zaterdag 24 september start om 13 uur de braderie met diverse attracties, een optreden van Kunst Veredelt (14-16 uur) en het Blaasorkest Alpenroos (16-18 uur). Dit jaar schenkt men extra aandacht aan de kinderen. Aan de Unizo-stand ter hoogte van het gemeentehuis is er een hindernissenparcours voorzien. Er staan ook springkastelen, zodat de jeugd zich kan uitleven. Inschrijven voor de braderie kan bij Unizo-bestuurslid Jan Defreyne via braderie@unizo-ingelmunster.be. Plaatselijke deelnemers moeten niets betalen. Deelnemers van buiten Ingelmunster betalen 40 euro standgeld. De betaling moet gebeuren via het rekeningnummer BE55 4649 3507 9144. Deelname is pas verzekerd na ontvangst van de betaling.

Tekenwedstrijd

Voor de rommelmarkt neem je contact op met Unizo-bestuurslid Filip Spiessens via rommelmarkt@unizo-ingelmunster.be. Na contact met Unizo wordt de deelnameprijs vastgelegd en die moet vooraf worden gestort op BE19 7430 5450 4112. Ook hier moet de betaling vooraf toekomen op het rekeningnummer en pas dan is men ingeschreven. Tijdens de namiddag is er eveneens een tekenwedstrijd voor de kinderen onder leiding van bestuurslid Greet Keirsebilck. Unizo zorgt voor geschenken voor de mooiste en origineelste resultaten. Er is eveneens een prijzenworp.