Unizo Ledegem Comedy Night met Hans Cools

Ondernemersvereniging Unizo Ledegem organiseert op zaterdag 7 oktober een Comedy Night. Unizo nodigt Hans Cools uit voor een optreden in De L!nk in Sint-Eloois-Winkel.

Hans Cools zette een vijftal jaar geleden zijn eerste stappen in de wereld van de comedy op de markt van zijn eigen gemeente Lichtervelde. Hij bereikte in 2018 de halve finale van Humo’s Comedy Cup en won een jaar later de Lunatic Comedy Award. Daarna was hij twee jaar lang het vaste voorprogramma van Steven Mahieu. Dit jaar stelde hij zijn eigen theatershow ‘Cools & Zonen’ voor. De Comedy Night start om 20 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via het e-mailadres ledegem@unizo.be. Kaarten kosten 18 euro, wie als vip wil genieten van de avond betaalt 50 euro. (BF)