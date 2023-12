Unieke foto-expo ‘De Tijdloze Foto’s’ komt naar Kortrijk

Nog tot en met zondag 4 februari ontdek je in Landmarck ‘De Tijdloze Foto’s Expo’ van fotografe Carline Vandercruyssen, beter gekend onder de naam Goedefroit Music. De foto-expo is een overzicht van het verzamelde werk van rockfotograaf Jan Goedefroit en zijn weduwe Carline, in samenwerking met VRT, Canvas en Studio Brussel. Het toont 100 tijdloze artiesten op verschillende festival- en clubpodia in binnen- en buitenland.

“Ik stond er nooit bij stil dat mijn collectie aan gefotografeerde artiesten zo indrukwekkend is. Dat was gewoon mijn leefwereld” – Carline Vandercruyssen

Ongeloof tussen kerst en nieuw vorig jaar bij de redactie van De Tijdloze: er is een Belgische fotograaf die 96 van de 100 pop- en rocklegendes uit ‘De Tijdloze 100’ ooit voor haar lens had, doorgaans zelfs meerdere keren. “Ik stond er nooit bij stil dat mijn collectie aan gefotografeerde artiesten zo indrukwekkend is. Dat was gewoon mijn leefwereld. Het was normaal om zoveel foto’s te hebben en te vertoeven op die concerten. Het is mijn werk”, vertelt Carline “Goedefroit” Vandercruyssen.

Elton John op 26 april 1986 in Vorst © ©GOEDEFROIT MUSIC ©GOEDEFROIT MUSIC

“Ik ben wel ontzettend blij dat mijn werk nu ook verzameld wordt in deze expo, telkens te bezichtigen van woensdag tot zondag, van 10.30 tot 18 uur. Ik wilde ook niet zomaar foto’s tegen de muur hangen, maar er echt mee aan de slag gaan, daarom hebben we de mensen van Tentakel gecontacteerd.” Tentakel vzw bouwde onder andere reeds inkleding en decors voor Cactus Festival en Campo Solar.

In het verlengde van de expo lanceerde Carline ook dit weekend haar fotoboek onder dezelfde naam met de 100 artiesten die te zien zijn op de tentoonstelling. Het gaat om een lijvig hardcover fotoboek dat in vijf verschillende omslagen komt. De uitgave telt 400 pagina’s en kost 50 euro.

Burgemeester Van Quickenborne is alvast opgetogen over de foto-expo en de rest van De Tijdloze naar Kortrijk te halen. “Voor mij is De Tijdloze een prille liefde voor muziek. Ik herinner mij dat één van de eerste cd’s die ik als tiener ontleende uit de bib, er eentje was van Deep Durple waar Child in Time op stond. Het nummer is ondertussen een vaste waarde in De Tijdloze 100. Het is jaren later dus bijzonder fijn om het fenomeen De Tijdloze samen met deze expo naar Kortrijk te halen.” Op maandag 18 december start De Tijdloze Countdown. Vanaf dinsdag 26 december tellen Studio Brussel en Canvas mee af, een week lang live vanuit muziekcentrum Track.