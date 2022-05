Unieke expo op drie locaties in Lendelede

De Lendeleedse kunstenaar José Vermeersch zou op 6 november van dit jaar 100 jaar geworden zijn. Om die verjaardag te vieren, is er van 17 september tot en met 13 november een unieke tentoonstelling over leven en werk van een van de belangrijkste hedendaagse beeldende kunstenaars in Europa.

Het initiatief komt van Westtoer. Ze werken samen met de vzw Atelier Vermeersch, de familie Vermeersch, Toerisme Leiestreek, de gemeente Lendelede, de provincie en de steden Kortrijk en Roeselare

De hoofdtentoonstelling met voornamelijk werk van José Vermeersch uit privé-collecties zal te bekijken zijn in het vernieuwde ‘Atelier Vermeersch’ in de Lampernisbeekstraat 3 in Lendelede, waar de kunstenaar vroeger ook in de naastliggende woning woonde. Curatoren zijn de kleinkinderen Robin en Titus Vermeersch.

Wandelroute

“Het is onze morele plicht als kunstenaarsfamilie om onze grootvader en aanstoker van de kunstmicrobe blijvend te eren”, aldus Robin Vermeersch, kleinzoon van José Vermeersch. De expo in het Atelier Vermeersch, dat ook als werkplek te bezoeken zal zijn, wordt aangevuld met een nieuwe documentaire van filmmakers Jan Dhondt en Patrick Mahieu. Zij interviewden mensen die José Vermeersch persoonlijk en van nabij hebben gekend.

“De gemeente Lendelede brengt de wandelroute, die bezoekers langs belangrijke plaatsen uit het leven van José Vermeersch gidst, in herwerkte en uitgebreide versie uit”, zegt ereschepen Pedro Ketels. “Daarnaast organiseert de gemeente Lendelede tijdens dit jubileumjaar een aantal activiteiten in het teken van ‘100 jaar Vermeersch.”

Vermeersch bracht zo goed als zijn hele leven in Lendelede door en ligt er ook begraven.

Nog locaties

Er is in dezelfde periode een expo over het leven van José Vermeersch in het Kasteel van Rumbeke (Roeselare). Gedocumenteerd met foto’s, een chronologisch overzicht met de focus op zijn artistieke carrière: als leerling van Permeke, schilder, keramist, het opbouwen van zijn veldovens in Lendelede, het relaas van het ontstaan van een unieke artistieke familie.

In de Patria in Kortrijk wordt een selectie schilderijen van José Vermeersch getoond, specifiek uit de periode 1968 1969. Naar aanleiding van deze expo wordt een dichtbundel door zoon Pol gebundeld, uitgebracht. Die wordt aangevuld met tekeningen van Jan Vanriet, in de geest van de werken die José Vermeersch zelf schilderde.

Mu. Zee Oostende, dat een ruime selectie werk van José Vermeersch in eigen collectie heeft, stelt het iconische werk De Kennel tentoon. In 2001 kreeg José Vermeersch in het Oostendse museum een overzichtstentoonstelling, de laatste van die omvang in ons land.

Zoon Rik Vermeersch ontfermt zich samen met broer Pol en zijn vier zonen Pieter, Tinus, Robin en Lowie over de invulling van de tentoonstellingen op de drie locaties.

Kleinzoon Pieter en z’n echtgenote, curator Lilou Vidal, staan in voor de opmaak en uitgave van het boek Presences over werk en leven van Vermeersch, bij uitgeverij Ludion. Het boek komt ook pas in september uit.

“Creativiteit en innovatie behoren tot het DNA van de Leiestreek en dat vertaalt zich niet alleen in ondernemerschap, maar ook in een rijk kunstoeuvre van diverse kunstenaars die in de streek hebben gewoond en gewerkt”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, tevens voorzitter Westtoer. “Het is dan ook logisch dat Westtoer en Toerisme Leiestreek dat initiatief ondersteunen en als toeristische troef voor de hele regio uitspelen.”

Corbin Mahieu en Mathieu Serruys, winnaars van de Henry Van De Velde Award voor Grafisch Design, zorgden voor een nieuwe website

Praktisch

De drie tentoonstellingen zijn te bezoeken van zaterdag 17 september tot en met zondag 13 november, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. De Kennel in Mu. Zee is te bezichtigen tijdens de openingsuren van Mu. Zee.