Uniek kerstverhaal met Gaston De Garnaal vormt zoektocht in Oostende

Vanaf 29 november tot en met 5 januari kunnen kinderen een unieke stadszoektocht doen in Oostende met het figuurtje Gaston De Garnaal.

Om de kerstboom van de garnaal te helpen versieren, moeten kinderen 10 kerstattributen zoeken langs verschillende etalages in het centrum. In combinatie met de kerstmarkten op het Wapenplein en in het Leopoldpark met de drijvende schaatspiste en de licht- en muziekshows in de Lichttunnel is een uitstapje naar Oostende dus een must tijdens Winter in Oostende.

Wie na het winkelen zijn pakjes wil laten inpakken, kan dat ook laten doen in Gaston-inpakpapier. Het unieke design werd speciaal voor Winter in Oostende ontworpen.

Gaston, het bekende garnaaltje van het populaire prentenboek ‘Je bent al alles’ van Hanne Luyten en Noëmi Willemen, brengt zijn wintermaanden door in het centrum van Oostende. In de stad vind je 10 kerstattributen om Gaston zijn kerstboom verder te versieren. Het gratis zoektochtformulier kan opgehaald worden bij Toerisme Oostende (Monacoplein 2) en de kinderen maken achteraf kans op een leuke verrassing, zolang de voorraad strekt.

Inpakpapier

Met het Gaston De Garnaal-inpakpapier kan iedereen ook unieke Oostendse kerstpakjes onder de kerstboom leggen. Het volledige nieuwe verhaal vormde de inspiratie en op het papier zie je kleine Gaston met een mooie rode kerstmuts.

Oostendse winkels pakken met veel plezier het pakketje in. Je kunt ook langsgaan met je pakjes in de Inpakbar. Deze gratis service in het Feest-en Cultuurpaleis verzorgt de mooiste Gaston-pakjes, dagelijks vanaf 13u30 – 18u00.

Winter in Oostende

Oostende pakt dit jaar opnieuw uit met ‘Winter in Oostende’, een stadsbreed evenement waar gezelligheid en kerstsfeer centraal staan. Zo komt ook Winter in het Park terug in het Leopoldpark, met de drijvende schaatspiste en een nieuwe horecazaak in de kiosk. Op het Wapenplein komt er een nieuwe opstelling voor de kerstmarkt.

Fans van Taylor Swift en Camille moeten de komende maand absoluut een bezoek aan Oostende in hun agenda zetten. Van 29 november tot en met 5 januari pakt de stad namelijk uit met exclusieve lichtshows met de muziek van de zangeressen onder de Lichttunnel. Elke zaterdag om 18u kunnen Swifties meezingen en dansen met de allergrootste hits van hun idool, terwijl Camille-fans op zondag om 16u aan de beurt zijn. De Lichttunnel is ook dit jaar opnieuw te vinden in de Adolf Buylstraat. Naast deze twee shows van Taylor Swift en Camille komt er ook een derde mix met muziek geselecteerd door het publiek.

Extra animatie en muzikale acts in samenwerking met het Economisch Huis zorgen dan weer voor een unieke sfeer tijdens het kerstshoppen op 21-22 en 28-29 december. Er komt ook een Late Night Shopping Oosteroever op 13 december, waarbij winkels open blijven tot 20u aangevuld met kinderanimatie in aanwezigheid van de Kerstman. Op 13 en 20 december kan je in de James Ensorgalerij ook late night shoppen tot 21u.

Kerstboomdoolhof

In Mariakerke kunnen gezinnen met kinderen hun weg banen in een echt Kerstboomdoolhof. Tijdens de kerstvakantie vormen 500 kerstbomen een mysterieus kerstboomdoolhof op het strand in Mariakerke. Deze gratis activiteit loopt van 21 december tot en met 5 januari.

Op het Vissersplein komt er dit jaar met ‘t Ostends Kerstpling ook opnieuw een tijdelijke kerstmarkt van donderdag 19 december tot en met woensdag 1 januari. Geniet met een glühwein of jenever in de hand van de kerstanimatie en het aangepaste muziekprogramma.

Traditiegetrouw is er op 31 december om middernacht ook een Eindejaarsvuurwerk op het Groot Strand om het nieuwe jaar in te zetten en kunnen waaghalzen zich met een flinke portie lef aan de Nieuwjaarsduik wagen op zaterdag 4 januari.