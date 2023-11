Uniek belevingsboek over Rock Torhout met ruim 900 foto’s

Torhoutenaar Patrick Demarest (63) uit de Revinzestraat brengt met zijn bedrijfje Apriotief een uniek belevingsboek over Rock Torhout uit. Het werd geschreven door Sjoerd de Roos (61) uit de Nederlandse stad Hoorn. Die heeft er ettelijke jaren aan gewerkt en vooral heel wat foto’s over de festivaljaren van 1977 tot en met 1998 verzameld. Daarvan zijn er ruim 900 in het boek afgedrukt.

Een tijdsdocument

Patrick heeft voor de eindredactie en de structuur van het boek gezorgd. “Sjoerd vertelt hoe hij met zijn Nederlandse vrienden elk jaar naar Torhout afzakte om er het rockfestival te beleven”, zegt hij. “Ze sliepen in het zaaltje van het voormalige café Moeder Lucie aan de Bruggestraat en genoten niet alleen van de muziek op de festivalweide, maar minstens evenveel van de sfeer en alles wat zich toen afspeelde.”

“Eigenlijk is het boek een soort tijdsdocument over de jaren zeventig, tachtig en negentig geworden. Het is op de eerste plaats vanuit het standpunt van Sjoerd geschreven, maar er staan ook heel wat getuigenissen van andere mensen in die bij Rock Torhout betrokken waren. De cafés van toen en de optredende groepen komen eveneens aan bod. Het is een hebbeding en een ideaal cadeau voor de eindejaarsdagen.”

Eerst 45, dan 50 euro

Het boek is op A4-formaat uitgegeven en bevat 320 bladzijden. De opmaak is door Ctrl+c uit de Hofstraat gebeurd en de druk door Koen Gevaert uit de Ruddervoordestraat. Op vrijdag 3 november om 17 uur in het oud-stadhuis op de Markt heeft de officiële voorstelling plaats. Tot die dag kan het boek tegen de voordeelprijs van 45 euro gekocht worden, daarna is het 50 euro. Van 17.30 tot 19.30 uur is er een signeersessie voorzien. (JS)