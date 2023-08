Uitverkochte zaterdag van Festival Dranouter klokt af op 16.000 festivalgangers: nog tickets beschikbaar voor zondag

Na een recordopkomst op vrijdag, mocht Festival Dranouter op zaterdag 5 augustus het bordje “uitverkocht” uithangen. Met onder andere Coely, Jungle By Night, Selah Sue, Jonathan Jeremiah en Bazart lokte het grootste West-Vlaamse festival maar liefst 16.000 bezoekers.

In de loop van vrijdag kondigde de organisatie aan dat de laatste 200 zaterdagtickets in verkoop gingen. Uiteindelijk is zaterdag uitverkocht geraakt. “Kort na de middag was er al veel volk op het festivalterrein, onder andere voor Noble Jacks. Zij staan hier op het podium in het kader van Focus UK, waarbij het publiek de beste Britse folkbands kan ontdekken. Het wisselvallige weer houdt het publiek duidelijk niet tegen om een top festivaldag te beleven”, legt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck uit.

Veel gezinnen

De zaterdag van Festival Dranouter is in meerdere opzichten een speciale festivaldag. Op de festivalweide zijn opmerkelijk veel (jonge) gezinnen te zien. “Zaterdag is familiedag op Festival Dranouter”, klinkt het bij de organisatie. “Dit jaar boekten we o.a. El Minigolf, de speelarena van Larie & Ape(n)school en de gekke meespeelfanfare. Accordeonist en meesterverteller Yves Bondue vertelt in de late namiddag prachtige verhaaltjes over de natuur in Heuvelland, met live soundscapes.”

Babybar

“De Babybar kreeg dit jaar een centralere plek op het festivalterrein. Ouders kunnen er voeding en flessen opwarmen in een microgolfoven. Mama’s die afkolven, kunnen de melk correct bewaren in de ijskast. Verder vind je er een ververstafel, een knuffelzetel en comfortabele stoelen zodat je je baby op je gemak kan voeden. Het initiatief is een samenwerking van vzw Borstvoeding en De Kringwinkel.”

Showcase

Op muzikaal vlak begon de dag met een exclusieve Showcase in de Kerk van Dranouter, met Broes en duo Tom Theuns – Aurélie Dorzée. Festival Dranouter zet zich dit jaar expliciet in de kijker als showcasefestival. De organisatie nodigt in samenwerking met VI.BE een ruime selectie van zowel Vlaamse als UK zaal- en festivalprogrammatoren uit, om een aantal folkbands en nieuw talent in het programma te ontdekken. Met in het bijzonder zeven Vlaamse rootsbands en jong talent: Laïs, Naragonia Quartet, Vincent Coomans, Snaarmaarwaar, Broes, Loogaroo Quartet, Omar Dahl en Ão.

Jan De Wilde

Verder nog: een dubbel verjaardagsfeest. Kleinkunsticoon Jan De Wilde trapt op Festival Dranouter zijn nieuwe tournee af, ter ere van zijn 80ste verjaardag. Hij wordt op Festival Dranouter live bijgestaan door de Koninklijke Harmonie YPRIANA, die hier een uitgestelde 100ste verjaardag viert. Later vandaag nog Jonathan Jeremiah, Bluai, Oratnitza, Coely, Jungle By Night en afsluiter Bazart.

Zondag nog tickets beschikbaar

Wie er nog wil bij zijn op zondag 6 augustus, die kan nog tickets kopen aan de festivalkassa’s of via de online ticketshop. Zondag treden onder andere Merol, Warhaus, Johannes Is Zijn Naam, Charlie Cunningham en Mascarimiri op. In de themabars valt ook heel wat te beleven: karikaturisten, een bierprinter, ontelbaar veel DJ-acts, darts & petanque…