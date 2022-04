Uitverkocht Parsidance in Rumbeke met 3.000 bezoekers schot in de roos

Zaterdag is er op de terreinen van de scouts van Rumbeke de achtste editie van Parsidance.

Het festival is, mede dankzij het mooie weer, een voltreffer. Een drieduizendtal feestvierders is er aanwezig.

Zij genieten nog tot 1 uur aan de verschillende podia van de muziek, van Dixieland tot de Bunker of Mainstage. Voor vele aanwezigen is het een blij weerzien met mensen die ze al lang niet meer hebben gezien. Het festival werd twee jaar op rij afgelast door corona.

De organisatie is in handen van Scouts Parsifal samen met oud-leiders. Nog tot het einde van het festival, om 1 uur, is er eenrichtingsverkeer in de Koestraat richting Hoogstraat. De Pastoor Slossestraat is verkeersvrij. De parking daar is voorzien voor fietsen.