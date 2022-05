Uitverkocht multimediaal spektakel Feniks in Diksmuide bezorgt toeschouwers kippenvel

Het multimediaal spektakel Feniks op de Grote Markt in Diksmuide was een groot succes. Alle 1.500 zitplaatsen waren lang op voorhand uitverkocht. Het werd een unieke voorstelling die het verhaal van de heropbouw van Diksmuide vertelde in muziek, zang en dans.

Onder andere Flip Kowlier, Stefanie Callebaut, Jackobond, Bert Ostyn en Kobe Sercu verschenen op het podium. Bart Cafmeyer zorgde voor de regie.

De realistische projecties op de voorgevel van het stadhuis weekten heel wat emoties los bij het publiek. Op het groot scherm waren onder ander foto’s uit de periode van de heropbouw te zien.

Het publiek was lovend. “Sereen, aangrijpend, doorspekt met een snuifje humor”, klonk het enthousiast. Ook het verhaal van moed en vechten om de stad uit de as te laten herrijzen en leefbaar te maken kon bekoren.

Actueel

Tegelijk was het stuk ook heel actueel. De beelden van Diksmuide in puin krijgen deden sterk denken aan gelijkaardige taferelen in het hedendaagse Oekraïne.

(AC)