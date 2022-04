Uitverkocht Den Couter Festival in Poperinge is groot succes

Afgelopen weekend vierden vele honderden jongeren (en gewezen jongeren) uitbundig feest omwille van 25 jaar Jeugdhuis Den Couter en 10 jaar jeugdsite De Kouter. Er werd drie dagen lang stevig gefeest met Den Couter Festival: meer dan 40 bands en DJ’s, verdeeld over drie podia. Naar aanleiding van beide jubilea werd ook een eigen Erfgoedhalte op de Koutersite geopend.

“CO7 zette met deze tijdelijke openluchttentoonstelling de rijke geschiedenis van de site in de kijker. Deze tentoonstelling is te bekijken tot en met juli”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

In 1877 werd bouwgrond in de Komstraat aangekocht door de stad Poperinge om er een nieuwe gemeenteschool en huis voor de onderwijzer te bouwen. Onder andere de reglementen van de Kouterschool uit 1922 die werd opgericht als gemeenteschool komen aan bod tijdens de tentoonstelling.”

De Kouterschool (of De Kloefeschool in de volksmond) fusioneerde met het Sint-Stanislascollege op 1 september 1969 door het dalend leerlingenaantal. De school voor buitengewoon lager onderwijs verhuisde twee jaar later naar de Komstraat.

Lokalentekort in de jaren ‘80

De jeugdraad van Poperinge werd in 1977 opgericht als officieel adviesorgaan van de stad. Op het einde van de jaren ‘70 kampten heel wat Poperingse jeugdbewegingen met een lokalentekort. Er werd dan ook beslist om de schoolgebouwen van de Kouter tot een open jeugdcentrum om te bouwen vanaf 1 juli 1985.

In de jaren ‘90 bleek een aantal zalen niet meer geschikt voor jongerenfuiven en De Kouter werd vaker als fuifzaal gebruikt. De minder goede isolatie werd in 2003 aangepakt om de problemen rond nachtlawaai te verhelpen. Op 12 februari 2011 werd de laatste fuif in het oude schoolgebouw georganiseerd, want er werd beslist om een modern jeugdcentrum te bouwen door de nog steeds aanhoudende geluidsoverlast.

Gerenoveerd

“De tuinmuur en de gevel van het jeugdhuis werden recent volledig gerenoveerd – gereinigd en hervoegd – om het jubileum in stijl te kunnen vieren. Tien jaar geleden werd het volledige jeugdcentrum vernieuwd, met uitzondering van het jeugdhuis. Met deze gevelwerken is nu de volledige site vernieuwd”, aldus nog de burgemeester.

Feestweekend

Afgelopen weekend werd drie dagen lang gevierd met een uitverkocht Den Couter Festival: meer dan 40 bands en DJ’s, verdeeld over drie stages.

Schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V) moest het feestweekend in de Kouter missen omwille van een coronabesmetting. “De enthousiastelingen van het jeugdhuis hebben samen met de Jeugddienst Poperinge en Jeugdraad Poperinge een heus feestweekend samengesteld.”

“Meer dan 30 artiesten, 3 podia, een mooie expo met terugblik, historic dj’s op vrijdag, een CO7 erfgoedhalte en de zondagse zoektocht naar de Homo Couterversalis waren uiterst geslaagd. Het was voor elk wat wils”, liet hij weten.

(AHP)