Uiterlijk volgende week beslissing over carnaval in Knokke-Heist

In Knokke-Heist hakken ze uiterlijk volgende week de knoop door over het al dan niet plaatsvinden van carnaval dit jaar. De beslissingen van het Overlegcomité komende vrijdag zullen daarbij cruciaal zijn.

In tegenstelling tot andere grote carnavalsteden, hebben ze in Knokke-Heist de hoop nog niet helemaal opgegeven om carnaval te vieren. Het was dan ook een bewuste keuze om niet maanden op voorhand alles af te blazen.

Of er eind februari effectief gevierd wordt aan zee, hangt voornamelijk af van het Overlegcomité. En dan in de eerste plaats van de regels voor de horeca en de coronabarometer. Carnaval enkele maanden later vieren, is geen optie meer.

(MM)