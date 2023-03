Uitbundige sfeer tijdens eerste carnavalsstoet in drie jaar in Tielt, zelfs zonder confetti

Na een afwezigheid van drie jaar trok op zondag 12 maart opnieuw een bonte carnavalsstoet met het thema ‘Bal Masqué’ doorheen de Tieltse centrumstraten. Met maar liefst 18 prachtige wagens, waaronder een aantal op en top Tieltse creaties, was de sfeer uitbundig en kleurrijk.

Onder massale belangstelling trokken de carnavalisten van de Sint-Jansstraat naar de markt waar het bij momenten drummen werd voor een plaatsje op de eerste rij, maar ook verder langs het traject in de Kortrijkstraat en Sint-Michielstraat was het aangenaam druk. Voor de eerste keer vierde Tielt carnaval zonder confetti, sommige ervaarden het als taart zonder slagroom maar zagen anderzijds dan weer de voordelen als ze later vanavond thuis zouden komen. Een verbod dat door de carnavalisten perfect volgens afspraak werd nageleefd en zeker niet zorgde dat er op sfeer moest worden ingeboet.

Verenigingen

Naast lokale verenigingen zoals Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele en Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid, KSA Schuiferskapelle, KLJ Aarsele en Kanegem mocht ook de traditionele ‘Wagen van de zustersteden’, bevolkt met carnavalisten uit Gross-Gerau in traditionele klederdracht niet ontbreken in de stoet die afgesloten werd door de wagen van de Orde van de 3 Sleutels van de partij.

Na afloop van de stoet ging de prijs voor beste Tieltse groep naar de vissen van de KSA van Schuiferskapelle terwijl de Soepkiekens uit Maldegem de prijs voor de mooiste wagen mee naar huis mochten nemen.

(WM)