Uitblinkers gehuldigd in De Cultuurfabriek in Ingelmunster

Ieder jaar organiseert Ingelmunster een gala-avond, maar door corona is dat al twee jaar niet mogelijk. Daarom besloten de verschillende adviesraden de Uitblinkers te selecteren en te huldigen tijdens een avond in De Cultuurfabriek in Ingelmunster.

De sporttrofee ging naar Amy Naert, sinds enkele jaren professioneel bokser. Ze bokst in de categorie lichtgewicht en won alle vijf de profwedstrijden waar ze al aan deelnam. Amy combineert dit met een gezin en een voltijdse job als bouwvakker. Binnenkort kan je Amy in de ring zien staan tijdens het Boksgala in Ingelmunster.

Jeugdtrofee

De jeugdtrofee ging naar Matteo Derammelaere. Hij speelde jarenlang volleybal bij Smashing Club Ingelmunster. Nu speelt hij zelf bij Ooigem, maar hij traint de jeugdploeg in Ingelmunster. Naast zijn eigen trainingen en wedstrijden, zet hij zich volop in om de Ingelmunsterse volleyballers te begeleiden. Als animator bij speelplein Jadadde zorgt hij ervoor dat kinderen een fantastische zomer beleven. Op zondagnamiddag kan je hem dan weer vinden bij zijn vrienden van Chiro Jefri. Matteo is ook lid van het recent opgerichte overlegplatform fietsbeleid.

Paradanszo

De cultuurtrofee werd uitgereikt aan Carine De Paepe en Sarah Soete. Moeder en dochter zijn de drijvende kracht achter de rolstoeldansvereniging Paradanszo. Het is een inclusieve dansgroep waar zowel valide personen als mensen met een mentale, fysieke of meervoudige beperking dansen. Carine en Sarah zoeken telkens de gepaste muziek en boksen een choreografie in elkaar. Volgend jaar viert Paradanszo zijn jubileum met een grote dansshow.

Butcher Buyse

De titel van ondernemer van het jaar ging naar Butcher Buyse. Bart Buyse, zijn vrouw Nathalie en hun dochter Laura baten samen slagerij ‘Butcher Buyse’ in de Oostrozebekestraat uit. Bart en Nathalie starten hun beenhouwerij in 1996, toen nog in supermarkt Profi. Dankzij hun motto ‘wat we zelf niet zouden eten, verkopen we niet’, groeide de onderneming steeds verder. Twee jaar geleden verhuisden ze naar een nieuwe locatie en stapte dochter Laura mee in de zaak. Hun familiezaak is intussen uitgegroeid tot een mooie en succesvolle buurtwinkel.