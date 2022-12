Uit Menen afkomstige Vienna Loor wint Miss De Luxe, Violetta De Neef uit Dentergem is Eerste Eredame

Vienna Loor uit het Antwerpse Breendonk is verkozen tot Miss De Luxe 2022. De nieuwbakken miss woonde tot haar dertiende in Menen. De tweede plaats was ook voor een provinciegenote: Violetta De Neef uit Dentergem.

Het was West-Vlaanderen boven in de finale van Miss De Luxe, die zaterdagavond plaatsvond in Oudenaarde. Vienna Loor schoot de hoofdvogel af. Zij woont in Breendonk, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands in Antwerpen. Maar tot haar 13de woonde de mama van drie dochters in Menen. Dus kunnen we haar zonder gêne claimen als West-Vlaamse.

Ook de tweede plaats was voor iemand van bij ons: Violetta De Neef uit Dentergem werd verkozen tot Eerste Eredame. “Toen ik een kind was, ben ik zwaar gepest op school. Iedereen zei tegen me dat ik nooit iets in mijn leven zou bereiken. Dit kwam hard aan. Ik moest hard werken om mij te bewijzen”, vertelde ze over haar deelname.

Hilde Goossens uit het Vlaams-Brabantse Asse werd Tweede Eredame.