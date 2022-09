Uilenspiegel heeft grootse plannen: “Moulin Rouge, Schlagertje Vier én ‘t Brouwershof”

Op zondagnamiddag 18 september beginnen Zowie Hayen en stiefbroer Mon De Rijck van hotel-brasserie Uilenspiegel met een nieuw project Schlagertje Vier in Owla Brugge, de vroegere Heilige Familiekerk. Volgend jaar hebben ze nog grotere plannen, want tijdens de zomer staan er 18 Moulin Rouge-shows geprogrammeerd.

Pas zeven maanden hebben Zowie en Mon de regie in handen van Owla Brugge. In de voorbije maanden stonden er al bekende namen op het Owla-podium: Camille, Regi, Johnny Logan, Mama’s Jasje, Willy Sommers, The Gibson Brothers… “Het waren zeven drukke, maar ook boeiende maanden. Er gebeurde zoveel. Het is logisch dat we qua events wel eens moesten bijsleutelen. We maakten veel mee, waaronder ook het plotse overlijden van onze garçon. Een pijnlijk moment tijdens onze drukke zomer”, zucht Zowie (19), getrouwd met Lucia en papa van Emily. “We zijn tevreden met wat we nu al bereikten, maar je moet rustig bezig blijven. Dat is zo met een hotel, restaurant of een evenement. Wat je doet, moet je opbouwen. Rome is ook niet in één dag gebouwd.”

In onze Moulin Rouge-shows zal je wel geen blote borsten zien

Theatercafé

Zowie en Mon waren nog maar net bezig met de uitbouw van Owla of er diende zich alweer een andere mogelijkheid aan. “We deden een bod op een kerk in Brugge, maar uiteindelijk haakten we af. We kochten dan ‘t Brouwershof in de Langestraat 104 aan. We zullen het verbouwen tot een theatercafé om misschien zelf open te houden of om opnieuw te verkopen”, vervolgt Zowie, terwijl Mon (20) meeluistert. “In de zomer van 2023 brengen we de Moulin Rouge-shows naar de Owla. Lou Roman is hiervoor een volledig nieuw scenario aan het uitschrijven. De rode draad wordt de film Moulin Rouge, met Johnny Logan als hoofdact, en knappe danseressen, zonder blote borsten weliswaar. We kunnen dat doen, maar we gaan niet overdrijven. We mikken op toeristen. Toeristen met kinderen kunnen die toch niet achterlaten in de hotelkamer omdat ze naar onze show willen komen kijken. We houden het dus deftig.” Wie Uilenspiegel én Owla kent, weet dat de Ierse Johnny Logan daar al regelmatig op de affiche stond. “Johnny is onze huisartiest én een goede vriend. We praten helemaal anders tegen hem dan tegen de andere artiesten. Bij Johnny zijn we losser. Daarom ook dat we hem regelmatig programmeren in onze shows.”

Nieuw concept

In 2023 komen er grote namen naar Owla, waaronder ook Kim Wilde. Met Valentijn staan Yannick Bovy en Belle Perez in de Owla. “Belle zingt in het Nederlands, een zeldzaamheid”, vertelt Zowie, waarna we stilstonden bij het nieuwe concept Schlagertje Vier dat begint op zondagnamiddag 18 september met optredens van Gio Vano, Laura Lynn, Matthias Lens, Margriet Hermans én dochter Celien. “We herhalen dat één keer per maand. Twee dagen eerder kan je bij ons terecht voor Mother Mercury, op zaterdag 1 oktober voor Natalia, op donderdag 13 oktober voor Gene Thomas & Bjorn Verhoeven, op vrijdag 21 oktober voor Willy Sommers… Kortom, er is veel te beleven in Owla Brugge.”

Agenda, info en tickets via www.owlabrugge.be