Uilefeesten staan in het teken van Vlaamse traditie

De jaarlijkse Uilefeesten zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus aan een nieuwe editie toe. Thema dit jaar is ‘Uilegem, het vermaakelyk dorp’, waarmee Uilegem ondergedompeld wordt in een vat vol Vlaamse traditie.

De thema-naam is geplukt uit de in 1996 verschenen dorpsgeschiedenis ‘Markegem, het vermaakelyk dorp’ en is op zijn beurt een verwijzing naar de Vlaamse vertaling van Sanderus’ bekende Flandria Illustrata. “Voor de Uilefeesten zijn we in een nostalgische bui en we dompelen Uilegem daarom onder in een vat vol Vlaamse traditie”, vertelt Katty Galle.

“Op vrijdag 18 augustus starten we met een openluchtcinema en kan iedereen gratis naar de Vlaamse klassieker ‘Hector’ met Urbanus komen kijken. We voorzien uiteraard zitplaatsen, maar wie het zich heel comfortabel wil maken mag gerust een eigen kampeerstoel en dekentje mee brengen. De film start om 20.30 uur.”

Op zaterdagmiddag kan je tussen 15 en 16 uur deelnemen aan een wandeling doorheen Markegem en de omliggende gemeenten. Starten gebeurt aan zaal PAX. Tussendoor zijn er haltes, waar je een hapje en drankje krijgt. Deelnemers betalen 6 euro voor de 6,5 kilometer en 10 euro voor de 14 kilometer. De bar aan de zaal gaat rond 17 uur open en er zijn ook frietjes en snacks.

“Kinderen kunnen zich de hele avond uitleven op het springkasteel en jong en oud kunnen hun talent op een Vlaamse kermis tonen”, aldus Katty. “Vanaf 20 uur gaan we de muzikale toer op met twee lokale coverbands. The Lift trekt het feest op gang en daarna zet Vanairs de boel verder op stelten. Zij worden vergezeld van een extra Uilegems talent. Wie nog energie over heeft kan nadien genieten van een afterparty met DJ Feliz.” (vadu)

Info: www.uilefeesten.be