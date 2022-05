TZK Tielt organiseert tweede (K)wist-je-al-quiz

Na een succesvolle eerste editie in 2020 was het twee jaar wachten op een vervolgeditie van de (K)wist-je-al-quiz. Op zaterdag 7 mei vanaf 19.30 uur zal TZK Tielt vragen afvuren op menig quizliefhebber.

“We zijn heel blij dat de quiz opnieuw kan doorgaan na een rustpauze van twee jaar”, opent Henk Verbrugghe, die ook nu de quiz samenstelde. “Het is een belangrijke bron van inkomsten voor onze club en het is leuk om naast zelf te quizzen ook eens een quiz te kunnen organiseren.”

Voor de tweede editie wordt er uitgeweken naar Aarsele. “Waar de eerste editie nog in het zaaltje van Mivalti was, wijken we voor de tweede editie uit naar het OC in Aarsele. Op die locatie kunnen we 30 tot 35 tafels aanbieden voor ploegen van maximaal 5 personen. Inschrijven kan door te mailen naar tzktielt@gmail.com en het bedrag van 20 euro over te schrijven op rekeningnummer BE84 8284 7750 0659.”

Het niveau kan volgens Henk als algemeen worden beschouwd. “We willen met onze quiz een ruimer publiek aanspreken dan de gelegenheidsquizzer en om toch niet enkel de pure sportquizzer aan te spreken, hebben we gekozen voor een algemene kennisquiz met sport als rode draad doorheen de quiz. Wie niet van quizzen houdt, kan altijd de sfeer komen opsnuiven en iets drinken ten voordele van de club.”

De quiz moet in het teken staan van plezier en ontspanning. “Als iedereen met een tevreden gevoel naar huis gaat en er was voldoende volk, kunnen wij als organisatie alleen maar tevreden zijn. Het is de bedoeling dat iedereen zich amuseert met mensen die graag hetzelfde doen. Over de eerste editie waren zelf de betere quizploegen enthousiast en daar willen we maar wat graag een vervolg aan breien.”

Feestweekend

Deze quiz valt samen met het feestweekend van de Tieltse waterpoloclub. “Het einde van het seizoen nadert en dus is het tijd om dit samen met onze leden te vieren. Naast de quiz op zaterdag staat er zondag ook een etentje gepland voor onze leden. Onze club is één grote familie dus wie zich geroepen voelt om hier deel van uit te maken, mag ons altijd contacteren.”

(KeMa)