Twintigste editie van Benenwerk in Brugge: dansen op twaalf pleintjes

Brugge maakt zich op voor de twintigste editie van Benenwerk, de gratis Ballroom Brugeoise, op zaterdag 12 augustus. Vanaf 18.30 uur kan je op twaalf verschillende podia in de historische binnenstad een brede waaier aan dansstijlen beleven via initiaties, dj-sets en live optredens.

Geen 13 podia, zoals eerder werd aangekondigd, want de Modern Stage wordt dit jaar noodgedwongen last minute geschrapt. Het goede nieuws: de populaire Silent Stage is na enkele jaren afwezigheid helemaal terug én het parcours wordt uitgebreid met een aantal nieuwe podia/ballrooms.

Dansklassiekers

Centraal punt tijdens Benenwerk is ongetwijfeld de Burg, waar Resident Vj Alex Van Oostrom de Classix Stage op de Burg onder stroom zet, met dansklassiekers uit 50 jaar popmuziek. Een zinderende totaalbeleving, vol clips en pics. Het Bal des Amis op de Markt geeft je de kans om je met vrienden een aantal dansstijlen eigen te maken en je daarna te laten gaan op nummers die door de jaren heen de hitlijstjes aanvoerden.”

Nieuw dit jaar is The Chapel of Love op het inkomplein van het Conservatorium, de plaats om in één trage passionele beweging je hartslag op elkaar af te stemmen en samen eens figuurlijk goed van de grond te gaan.

Tropical vibes

Het Astridpark staat voor tropical vibes op de Dancehall Stage en de Latino Stage. Het binnenplein van het Arentshuis wordt dit jaar de locatie voor een nieuw podium: de Breakin’ Stage, met een avondvullende Break Battle. Breakers van overal en nergens komen samen, gaan cypheren (jammen in cirkels, het ontmoetingspunt voor de breakers) en gaan de onderlinge strijd aan.

Wat verder vinden we de nieuwe Demo Stage op het binnenplein van Gruuthuse, de plaats voor interactieve demo’s van o.a. hiphop, popping en twerking. 20 jaar Benenwerk is meteen ook het ideale moment om terug te blikken naar de eerste edities. Silent Disco mocht dan ook niet ontbreken. Als warming-up start Benenwerk om 20u30 met een massa zumba-initiatie op de Burg en wordt meteen de juiste sfeer gezet voor de rest van de avond!

Geen Modern Stage

Eerder werd ook de terugkeer van de Modern Stage aangekondigd in Owla. Organisator Cactus Muziekcentrum laat weten dat ze deze locatie noodgedwongen moeten schrappen: “Tot onze spijt zien we ons genoodzaakt om de Modern Stage te cancelen. Last minute blijkt immers dat Owla, de zaal waar deze stage gepland stond, niet over de juiste muziekvergunning beschikt om het geplande event op die dag te kunnen laten doorgaan.”

Info: www.benenwerk.be