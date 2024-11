Tweemaal gratis oefentrail in d’Aertrycke bij Road Runners: “Bewegen staat voorop”

Op zondag 26 januari om 10 uur organiseert de plaatselijke loop- en wandelclub Road Runners zijn traditionele Verloren Kost Trail met keuze uit trajecten van 7, 15 en 21 km. In afwachting van dat evenement pakt de vereniging voor de tweede keer uit met tweemaal een gratis pre- of oefentrail op een deel van het parcours van de Verloren Kost Trail. Alle geïnteresseerden, zowel leden als niet-leden, kunnen zonder verplichtingen deelnemen.

“Het is de bedoeling om in zenmodus naar keuze 6 of 10 km te joggen of te wandelen”, legt Bart Vangrysperre namens de Road Runners uit. “Het bewegen staat voorop. Plus: genieten van de groene omgeving. Heel rustig of wat sneller, het maakt niet uit.”

Met gratis drankje

De eerste pre- of oefentrail heeft plaats op zondag 1 december, de tweede op zondag 15 december. Er wordt telkens om 9 uur gestart op de parking van het kasteeldomein d’Aertrycke aan de Zeeweg. Vanaf daar wordt een deel van het parcours van de Verloren Kost Trail aangevat. Afhankelijk van de keuze door de ingeschrevenen, worden er groepjes gevormd voor verschillende afstanden en tempo’s. Zoals gezegd, zijn ook wandelaars op de activiteit welkom.

“Vast staat dat er een groepje zal starten dat heel op het gemakjes een rondje van 6 km zal lopen en dat er evenzo een groepje 10 km zal afleggen”, vervolgt Bart. “Na het joggen of het wandelen voorzien we voor iedereen een drankje om de geleverde inspanningen door te spoelen.”

Inschrijven via mail

Inschrijven voor de pre- of oefentrail moet uiterlijk een week op voorhand gebeuren met vermelding van je naam, de gekozen datum en de keuze van de afstand en het tempo. Dat gebeurt bij secretaris Wilfried Vierstraete door te mailen: wilfried.vierstraete4@gmail.com.

“Opgepast: als de belangstelling té groot zou blijken te zijn, kan het aantal deelnemers beperkt worden”, waarschuwt Bart Vangrysperre. “Dus wacht je beter niet lang met inschrijven.” (JS)