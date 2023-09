Tweede zeepkistenrace Blankenberge is groot succes: “Ramp is anderhalve meter hoger dan vorig jaar ”

Zaterdag lokte de 2de editie van de Zeepkistenrace heel wat volk naar de Leopoldstraat in Blankenberge “We verwelkomen dit jaar 24 deelnemers waaronder ook de 2 kandidaten voor Prins Carnaval 2024”, zei een tevreden organisator Guy De Koninck van de Liberale Zelfstandigen Blankenberge.

Vorig jaar waren de weergoden de eerste editie alvast niet gunstig gezind want de regen viel met bakken uit de lucht. De zon zorgde er dit jaar voor dat heel wat toeschouwers het spektakel van de rijdende zeepkisten bijwoonden. “De ramp is anderhalve meter hoger dan vorig jaar waardoor de afdaling sneller gaat en dat zal zeker recordtijden opleveren”, vertelt Guy die van de race een jaarlijks evenement in september wil maken. Zijn voorspelling over de tijden bleek te kloppen want we zagen een razendsnelle deelnemer die het traject in 15 seconden aflegde.

Jurassic Park

Matthias De Pauw, die fietshandel Granny Gears in de Langestraat uitbaat, neemt deel met een wagentje. “De winkel is vandaag gesloten en we vieren fin de saison met onze werknemers en vrienden. Ons ontwerp is gebaseerd op de iconische jeep uit Jurassic Park. Achter ons is er nog een fietser in een dinousaurusoutfit. We zijn 2 maanden geleden begonnen met de bouw en naar het einde toe kwamen we toch 3 keer per week samen om het karretje af te werken. We zijn heel trots op het resultaat.”

Blankenbergenaar Peter Vantroostenberghe van carnavalsvereniging De Zeester bouwde 3 wagentjes. Zelf reed hij mee in de Luiz Car als ode aan zijn kleinzoon van 2 en een half jaar die dol is op wagens en motoren. Daarnaast maakte hij ook het ontwerp voor de Bowie Car bestuurd door Prins Carnaval 2010 Yves Bauwens. “Mijn pronkstuk is het ontwerp dat ik maakte voor Marleen Boddin (58), de echtgenote van Yves die één van de twee kandidaten is voor de titel van Prins(es) Carnaval Blankenberge 2024. Ik was zelf onder de indruk van het resultaat. Het is gebaseerd op een Harley Davidson. Er zijn 2 zitjes want Marleen krijgt het gezelschap van haar hoofdsponsor.” (FVB)