Tweede ‘Vive le Vélo!’ fietsfeest op zaterdag 26 augustus in Diksmuide: Oude Zeedijk wordt officieel in gebruik genomen

Vorig jaar werd Diksmuide de eerste ‘Vive le Vélo!’ stad in Vlaanderen. Om die titel alle eer aan te doen, organiseren we op zaterdag 26 augustus voor de tweede keer een ‘Vive le Vélo!’ fietsfeest. Verwacht je aan een namiddag met veel Franse ambiance.

VRT, Westtoer, stad Diksmuide en Karl Vannieuwkerke – zelf ook inwoner van de stad – sloegen vorig jaar de handen in elkaar om Diksmuide en omgeving op de kaart te zetten als fietsregio. Via zes thematische fietsroutes met onderweg toeristische tips en wielerweetjes in gekende ‘Vive le Vélo!’ stijl, werd het populaire televisieprogramma tot leven gebracht. De routes variëren van 28 tot 171 kilometer.

Fietsfeest

Zaterdag 26 augustus is er een tweede fietsfeest op de Grote Markt. “Kinderen staan deze editie centraal, dus rijden we met zijn allen een deel van de blauwe route (16 km). Om 14.30 uur gaat het startschot en trekt Karl de kop”, klinkt het bij de organisatie.

Inschrijven voor de groepstocht is nodig, want er is een verrassing voorzien voor kinderen. Dat kan via www.bezoekdiksmuide.be/vivelevelofietsfeest

Vrije start

Wie wil kan ook één van de routes op eigen houtje afleggen. Tussen 13 en 15 uur is er een vrije start van alle routes (afstanden tussen 28 en 171 kilometer). Échte wielertoeristen kunnen die dag uiteraard ook de langste routes afleggen. Dat kan gerust al met een start in de voormiddag, zodat je bij aankomst welverdiend getrakteerd wordt op Franse ambiance.

Lekkernij

Wie de blauwe route fietst (28 km) gaat best eerst langs bij de infostand op de Grote markt, waar je een aangename verrassing wacht. Voor zowel de jonge fietsertjes, als de iets oudere deelnemers is onderweg een lekkernij voorzien.

De blauwe en rode route zijn volledig bewegwijzerd, de andere routes kan je via het fietsknooppuntennetwerk of gpx volgen. De kaart met alle routes kost tien euro en is beschikbaar bij de dienst Toerisme en de dag zelf ook bij de infostand op de Grote Markt.

Fietsdorp

Vanaf 15.30 uur verandert de Grote Markt in een ‘Vive le Vélo!’ fietsdorp, met heel wat animatie, petanque, een fietsparcours, Picon en Franse chansons door ‘Les François’ vanaf 17 uur. Zowel het fietsen als de toegang tot het fietsdorp is gratis. Meer info via www.bezoekdiksmuide.be/vivelevelofietsfeest.

Oude Zeedijk officieel in gebruik

De Oude Zeedijk – een drukke toeristische fietsas die onder andere op de blauwe en roze ‘Vive le Vélo’ fietsroute ligt – wordt tijdens het fietsfeest officieel in gebruik genomen. De weg werd heraangelegd door gebruik te maken van zogenaamd circulair beton, dat via recuperatie van afbraakmateriaal opnieuw verwerkt werd in het nieuwe wegdek.