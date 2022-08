Tweede rommelmarkt voor 65-jarig bestaan Berkenlaan

De Berkenlaan is de eerste woonwijk in Moorsele, gebouwd eind de jaren 50. De wijk werd ingehuldigd met een groot feest en tot vandaag wordt er elke vijf jaar een groot wijkfeest georganiseerd met maaltijd en gezellig samenzijn.

Het buurtcomité is ondertussen doorgegroeid naar een volgende generatie en vier koppels zijn er de trekkers: Dries en Sien, Jens en Lien, Lindsey en Bert en Trui en Kurt.

Platencarrousel

“Nu zaterdag 20 augustus, van 14 tot 18 uur, is iedereen welkom in onze sfeervolle straat voor de geanimeerde rommelmarkt. Voor de kinderen staat er een springkasteel en is er kindergrime. Van 16 tot 18 uur is er een kinderfuif, en om 20 uur start de platencarroussel van Thomas, wereldbekend in Moorsele. Hij draait enkel met vinylplaten”, vertelt Kurt Dewulf. “Er zijn 30 standhouders, buurtbewoners staan gratis en doen actief mee, aangevuld met een vijftiental externe deelnemers. Er zijn nog plaatsen voor geïnteresseerden. Inschrijven kan op rommelmarktberkenlaan@hotmail.com.”

Zondag is er dan feest voor de genodigden van de Berkenlaan, waar oud-bewoners en uiteraard de huidige bewoners welkom zijn, en ook de familie en vrienden. “Ze genieten van een aperitief, barbecue, koffie en ijsje en daarna is het gezellig pintjes drinken”, lacht Kurt. De wijk bevat een veertigtal woningen met een herkenbare stijl. “We zijn de oudste sociale woonwijk van Moorsele. De oudste generatie is stilaan aan het verdwijnen, nieuwe bewoners komen er bij. De sfeer blijft goed. Elke vijf jaar is er een groot feest, maar dit wil niet zeggen dat er in tussentijd niets gebeurt. Zo organiseerden we de voorbije jaren een film voor de kinderen, hadden we onze eigen Homo Berkenlanus, elk jaar is er de nieuwjaarsdrink, soms een petanquetornooi, een kubbtornooi, een beetje van alles dus. We verwachten zondag 120 personen, dat kan al tellen, toch?”

Geen concurrentie

Tegelijk met de rommelmarkt in de Berkenlaan vindt op de plaats in Moorsele eenzelfde initiatief plaats. Concurrentie? “Neen, we hebben ongeveer evenveel standhouders als vorige keer en we zullen met bordjes verwijzen naar elkaars rommelmarkt. Je moet samenwerken”, besluit Kurt. (HV)