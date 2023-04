Tweede Rainbow Festival op 13 en 14 mei met travestieten en kandidaten Mister Gay

Na het succes van het Rainbow Festival 2022 op het Vissersplein volgt op 13 en 14 mei een tweede editie in het kader van Wijkprikkels 2023. De vzw Regenboog Festival Oostende pleit met dit gratis festival voor een verdraagzame maatschappij zonder homofobie en zonder geweld. Het tweedaags festival pakt uit met travestieshows, artiesten, dj-sets, live radio Kompas, drank- en eetstandjes en heel wat randanimatie.

Op zaterdag 13 mei start het Rainbow Festival 2023 om 14.30 uur met een optreden van Sissi. Om 15.15 uur staan Les Folles de Gand op het podium en om 16.30 uur komt Sam Gooris het gras afrijden op het Vissersplein, ambiance verzekerd. Vanaf 17 uur nodigen dj’s Kat y Perrie uit ten dans en om 18 uur is er een pikante en amusante show van The Sensations, een kwintet van travestieten.

Om 19.20 uur wordt het avondprogramma ingezet met de voorstelling van de kandidaten voor Mister Gay Belgium. Daarna volgt het optreden van Trinxx, een trio met danstalent op hoge hakken dat deelnam aan Belgium’s Got Talent 2018. Dj’s Kelly Pfaff en Dimitri D’Anvers zorgen voor dansambiance tot in de late uurtjes.

Carnavalesk

Op zondagmorgen 14 mei start de tweede dag van het Rainbow Festival met live uitzendingen van Radio Kompas en animatie in de Cadzand-Bonenstraat. Vanaf 14 uur kunnen de kinderen en hun begeleiders zich uitleven met muziek van de kinderdisco. Om 15 uur volgt een carnavalesk optreden van de showgirls van de Orde van de Wullok. Tussen 15.30 en 18 uur staan ‘crooner’ Filip De Ceulaer (van Filips Place), Yves Segers (ex-Toast) en Party Trooperz (ambiance en meezingers) op het podium. Het festival wordt afgesloten vanaf 18 uur met een spetterende show en kleurrijk spektakel van Sissi & Zaza Project, met zeven travestieten.

Op het Vissersplein vind je standen van diverse verenigingen en sponsors. Het Rainbow Festival wordt twee dagen gepresenteerd door Oostendenaar Kurt Willem, die 22 jaar geleden deelnam aan Big Brother.

Zaak Zonder Haat

Vorig jaar kregen drie horecazaken de erkenning van ‘Zaak Zonder Haat’, waar iedereen zonder probleem welkom is. De Valentino, de Pelouse en het Regenbooghuis Aan Zee kregen het plaket en de sticker met een paars viooltje. Dit jaar valt de eer te beurt aan vijf horecazaken: Waterfront, A Capella, ’t Teugsje, Filips Place en Bistro Beethoven.

Gratis ontbijt

In het kader van Wijkprikkels organiseert de vzw Regenboog Festival, in samenwerking met Radio Kompas, ook twee gratis ontbijten, met koffie en boterkoeken. Het eerste heeft plaats op Vaderdag zondag 11 juni op de Vogelmarkt (Hospitaalstraat). Het tweede gratis ontbijt grijpt plaats op het Achturenplein (Louisastraat) op zondag 10 september. Doel is op een leuke manier kennis maken met je buren.