Tweede Quiz der Callepaerden test algemene kennis: “Trouw aan succesrecept”

Op vrijdag 10 maart vormt de Tieltse Europahal weer het decor voor de Quiz der Callepaerden. Met hun tweede editie willen de Callepaerdjes opnieuw het grote publiek aanspreken. De deuren gooien ze open om 19 uur en om 20 uur wordt de eerste vraag gesteld.

“We proberen de quiz opnieuw in te vullen zoals de eerste editie van vorig jaar. We zijn wel wat aan het sleutelen aan nieuwe rondes en concepten, maar dit zonder de klassiekers uit het oog te verliezen, zoals een alfabet- of tafelronde. Ook worden er weer twee pauzes voorzien om de spanning voldoende te breken en om zo ook een tussenstand te kunnen geven”, vertellen de organisatoren.

Toegankelijk

De bedoeling is om het grote publiek aan te spreken. “Ook dit jaar is het een algemene kennisquiz, die toegankelijk moet zijn voor iedereen. Hierbij zoeken we een evenwicht tussen het opstellen van leuke en interessante vragen voor gelegenheidsquizzers en het nu en dan uitdagen van doorwinterde ploegen. We gaan daarbij geen enkel thema uit de weg, zodat uiteenlopende onderwerpen aan bod komen.”

Net zoals bij eerste editie lopen de inschrijvingen ook bij deze editie vlot binnen. “We raden de deelnemers aan niet te lang meer te treuzelen om zich in te schrijven en snel hun tafeltje vast te leggen. We bereiden ons alvast opnieuw voor op een volle Europahal met 65 enthousiaste ploegen.”

Iedereen prijs

Voor de geïnteresseerden heeft de organisatie alvast één boodschap. “Wie wil deelnemen stuurt best zo snel mogelijk een mailtje met de naam de quizploeg naar callepaerdjes@hotmail.com om de inschrijving officieel te maken. Dan zetten we de ploeg op onze lijst en bezorgen we de nodige extra informatie. Wanneer we vol zitten, werken we met reserves op een wachtlijst.”

De organisatie hoopt alvast er een geslaagde editie van te maken. “Als zowel de eerste als de laatste ploeg een toffe en aangename avond gehad heeft, zullen we als organisatie tevreden kunnen terugblikken. We vinden het belangrijk dat we focussen op alle deelnemers. Zo gaat elke quizzer naar huis met een prijs en proberen we om alle vragen voor iedereen interessant of uitdagend te maken.”

Over de prijzenpot kan de organisatie het volgende kwijt. “We zijn op dit moment nog in volle onderhandeling met verschillende sponsors, maar we kunnen al verklappen dat we opnieuw een mooie hoofdprijs voorzien, net als een volle goodiebag voor elke deelnemer.”

Streekbieren

Tot slot keert ook de vertrouwde streekbierenavond terug. “We blijven trouw aan het succesrecept van vorig jaar. Naast het beantwoorden van de vragen, zullen de deelnemers ook kunnen proeven van een ruime verzameling streekbieren. We werken dit jaar samen met brouwerij The Musketeers uit Sint-Gillis-Waas. De deelnemers zullen bijgevolg een ruime verzameling kunnen verwachten, aangevuld met andere speciale bieren van de brouwerij. Daarnaast voorzien we ook in een vertrouwde pils.” (KM)