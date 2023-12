Tweede kerstbeurs van The Country Horses in Ichtegem: “We willen graag uitbreiden”

Zondag 10 december organiseert linedancevereniging The Country Horses uit Eernegem haar tweede kerstbeurs in Dorpshuis De Ster in Ichtegem. Op de beurs vind je allerlei standjes waar je geschenkjes kan kopen, gezellig kan keuvelen en genieten van lekkere pannenkoeken en koffie.

De linedancevereniging The Country Horses werd tien jaar geleden opgericht door Gabriel Maes, de intussen overleden vader van huidig voorzitter Jurgen Maes (39). Die laatste nam een vijftal jaar geleden de fakkel over, samen met zijn echtgenote Anita Dhooge (55).

De vereniging telt 15 leden, van wie er 10 actief dansen. De danswerking staat momenteel op een laag pitje, want men is op zoek naar een nieuwe dansleraar.

Kerstbeurs

The Country Horses organiseren regelmatig dansavonden met optredens, en zijn ook trouwe bezoekers van de activiteiten van andere countryverenigingen in de regio.

Na het succes van de eerste editie in 2022, die kon rekenen op ruim 150 bezoekers, zal dit jaar voor de tweede keer een kerstbeurs op poten gezet worden. De bedoeling is dat de standhouders hun waren kunnen aanprijzen en dat de bezoekers een ruime keuze aan geschenkjes en geschenkideeën voorgeschoteld krijgen. De mogelijkheid tot een aangename babbel bij een pannenkoek en koffie zal ongetwijfeld bijdragen aan een gemoedelijke sfeer. Er wordt geen stand- of toegangsgeld gevraagd, dus hopen Jurgen en Anita op een ruime opkomst, zowel van kopers als verkopers. Ze dromen ook al van een grotere beurs, eventueel in de Eernegemse sporthal.

Rommelmarkt

Op zondag 31 maart 2024 organiseren The Country Horses ook nog een rommelmarkt, die eveneens plaatsvindt in Dorpshuis De Ster in Ichtegem.

Heb je interesse in linedance of wil je graag deelnemen aan een van de activiteiten, dan kan je terecht bij Jurgen Maes en Anita Dhooge op het nummer 0494 59 21 23. Zij bezorgen je met veel plezier en enthousiasme de nodige informatie. (ED)

De kerstbeurs vindt plaats in Dorpshuis De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem op zondag 10 december. Ze is toegankelijk van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Voor meer info: dhooge.maes@outlook.com.