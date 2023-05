Tweede Harelbeeks Bierfeest was schot in de roos

Het Harelbeeks Bierfeest is stilaan een gevestigde waarde geworden in de regio. Dat was meteen duidelijk door de talrijke opkomst op het Marktplein.

Het stedelijk Feestcomité opteerde samen met bierkenners Hans Claus en Jeroen Depuydt opnieuw voor een kleinschalig, maar bijzonder kwalitatief bierfestival met enkele brouwers uit Zuid-West-Vlaanderen. Er werden ruim zestig unieke bieren voorgesteld wat bijzonder in de smaak viel van de bezoekers. Verder waren er stands met authentieke streetfood, sfeervolle livemuziek en de lekkerste craftbieren uit eigen regio.