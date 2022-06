Tweede Garnaalkrokettenfestival vindt plaats tijdens het laatste weekend van oktober in Oostende

De Wellington Hippodroom in Oostende wordt in oktober 2022 terug omgetoverd tot hét walhalla voor liefhebbers van de garnaalkroket.

Op 22 en 23 oktober stellen verschillende Oostendse restaurants hun ambachtelijk gemaakte garnaalkroketten voor. Aan de festivalgangers wordt gevraagd om te proeven en mee te stemmen op de gouden garnaalkroket.

Vorig jaar trok het festival meer dan 3.000 bezoekers. Een vakjury riep toen de kroket van restaurant Brassi uit tot winnaar. De publieksprijs ging naar Eetkaffee Poseidon. We zijn benieuwd welk restaurant dit jaar naar huis gaat met de gouden garnaalkroket 22!

Proeven

Tijdens het tweede Garnaalkrokettenfestival wordt andermaal dé ultieme Oostende garnaalkroket verkozen. Daar hoort uiteraard veel proeven bij! De ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival start op 20 juni, maar je kan je nú al pre-registreren via https://www.visitoostende.be/garnaalkrokettenfestival

“Het eerste garnaalkroketten festival 2021 was een schot in de roos”, aldus Burgemeester Bart Tommelein. “Om nog meer mensen de kans te geven om te genieten van deze Oostendse lekkernij besloten we om van het festival een tweedaagse te maken. We zijn benieuwd wie er dit jaar zal uitpakken met de ultieme, Oostendse garnaalkroket!”

Meer info en tickets op de website van Visit Oostende.

(FRO)