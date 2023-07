Tweede editie van zomers familiefestival op vernieuwde site: Waves Festival in Vijvers Markey in De Panne

Onder het motto ‘Zondag, familiedag’ zetten vijf jongeren uit Adinkerke en De Panne hun schouders onder het Waves Festival. Het natuurdomein van de Vijvers Markey onderging recent een complete make-over en bleek de ideale locatie om er een zomers familiefestival op poten te zetten.

Het lokale bestuur van De Panne lichtte al een tipje van de sluier bij de feestelijke opening van de Vijvers Markey, want ze hadden wel oren naar het initiatief van Andreas, Bert, Donovan, Nathanaël en Robbe. Deze vijf jonge gasten hadden vorig jaar al met succes een eerste editie van een familiefestival uit de grond gestampt. “Dan zaten we op het strand, en dat is natuurlijk een schitterende locatie”, vertelt Robbe Timmerman, een van de organisatoren. “We zijn ervan overtuigd dat we ook dit jaar zo’n unieke locatie gevonden hebben bij de ‘pitten’ in Adinkerke. In samenspraak met de gemeente zijn we erin geslaagd om dit op 23 juli op deze locatie te kunnen organiseren.”

Gratis treintje

Om het alle Pannenaars, tweedeverblijvers en toeristen makkelijk te maken wordt een treintje ingezet om iedereen gratis van De Panne naar Adinkerke te brengen. Het treintje vertrekt elk uur aan het gemeentehuis in de Zeelaan richting de Vijvers Markey. De ideale manier om ook na het festival veilig thuis te geraken.

“We zetten, net zoals vorig jaar, in op lokale bands”

Een festival zonder muziek is natuurlijk geen festival en dat hebben de organisatoren van Waves Festival begrepen. “We zetten, net zoals vorig jaar, in op lokale bands. Zo hebben we onder meer LunAcoustic kunnen strikken uit Gijverinkhove/Alveringem (optreden om 14.30 uur). Daarnaast gunnen we ook jong talent zoals Boundless (13 uur) en The Kicks (19 uur) een plek op ons podium, naast kleppers zoals Steam! (16.45 uur), Edje Ska & The Pilchards (21.15 uur), en we sluiten af met Sledgehammer (23.30 uur)”, verduidelijkt Andreas Viaene. “Stuk voor stuk zijn dit coverbands die aanstekelijke hits van toen en nu meebrengen met een hoog meezing- en meedansgehalte.”

Dansdemonstraties

Er is echter veel meer dan het muzikale aspect. Jong en oud kunnen zich uitleven in tal van activiteiten. Bert Lecomte somt er enkele op: “Voor de kleinsten zijn er springkastelen. Als ze liever creatief aan de slag gaan, kunnen ze zich laten schminken, een supergek kapsel laten aanmeten of de coolste glittertattoos verzamelen. Voor avonturiers voorzien we spelletjes Archery Tag in samenwerking met Vianima. Er zijn ook dansdemonstraties door dansschool Ocho of wie durft, kan zich wagen aan een dolle rit op de rodeostier. Naast al die activiteiten voorzien we ook heel wat leuke animatie. Wie echt alles wil weten over wat we in petto hebben, verwachten we op 23 juli!”

Goedkope tickets

Donavan Marboux vult aan: “Dit jaar organiseren we het event vanuit onze vzw Waves in nauwe samenwerking met de gemeente en Visit De Panne die ons zowel financieel als logistiek enorm ondersteunen. We zitten vaak samen met de gemeentelijke diensten zoals Toerisme, Communicatie en de Technische Dienst om de organisatie in goede banen te leiden. Ons doel is iedereen een leuke dag te bezorgen. Alle kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen op ons festival en een ticket in voorverkoop kost slechts 5 euro. Tickets kan je vooraf aankopen via www.wavesfestival.be. Op 23 juli kosten tickets aan de ingang 8 euro.”

Duurzaam festival

Waves Festival wil ook zoveel mogelijk bijdragen in het kader van duurzaamheid. “We willen zoveel mogelijk bezoekers aansporen om met de fiets te komen, daarom voorzien we een groot aantal fietsrekken bij de ingang van ons festivalterrein”, geeft Nathanaël Vercooren nog mee. “Daarnaast gebruiken we ook herbruikbare bekers en proberen we het afval van bijvoorbeeld de foodstand zoveel mogelijk te beperken.”

Afspraak: 23 juli aan de Vijvers Markey (Vijverstraat/Moeresteenweg) in Adinkerke – de optredens starten om 13 uur. Tickets via www.wavesfestival.be. Gratis toegang voor wie jonger is dan 12 jaar, inclusief tot animatie, activiteiten… Tickets ADD kosten 8 euro.