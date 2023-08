Tweede editie van zeepkistenrace opnieuw groot succes: “Nu al bijna 2.000 bezoekers voor dit volksfeest”

Wie zaterdagmiddag Oedelemberg in Beernem passeerde, trof er net als vorig jaar opnieuw een volksfeest aan. Zo’n 34 zeepkisten daalden er de hele namiddag de berg af in de strijd om de prijzen in een van de drie categorieën. “Het is opnieuw een groot succes, gelukkig is de zon ook van de partij”, reageert Stefaan Deroo van vzw Den Bunker.

Naast drank- en eetstanden, verschillende springkastelen en een reuzegrote tent om beschutting tegen zon of regen te bieden, stond de weide van Jan Cobbaert zaterdagmiddag vol met zo’n 2.000 supporters. Dankzij de landbouwer mag vzw Den Bunker voor het tweede jaar op rij gebruikmaken van de weides voor het evenement.

Inclusie

Voor het eerst zetten de organisatoren ook sterk in op inclusie. Den Bunker haalde afgedankte gocarts van aan de kust naar Oedelem en liet ze in goede staat herstellen. “Zo konden alle Beernemse zorginstellingen met een gratis gocart aan de start verschijnen. De bewoners en hun verzorgers zorgden voor de versiering, wij voor de gocart. Een leuke deal waarmee we hen een fantastisch cadeau bezorgden.”, klinkt het. Bij de bewoners van Ter Muiden merken we dan ook enkel lachende gezichten op hun kleurrijke zeepkist op.

Hoewel de weergoden in de voormiddag nog voor twijfel zorgen, kwam de zon er net na de middag helemaal door. Muziek, een ijsje, een aperitief en hapje, wat wil de Beernemnaar nog meer? “We hebben het geluk dat mensen van ver komen om ons evenement te bezoeken”, vult Deroo aan. “Het lijkt er zelfs op dat we meer mensen dan vorig jaar mogen verwelkomen. Ik ben supercontent”, lacht hij. Ook nieuw dit jaar was dat de toeschouwers dit jaar elke rit live kunnen volgen op een groot scherm. Dankzij een dronebedrijf vliegen kleine drones de hele dag op en neer om de deelnemers live te volgen.

Pechvogel van de dag

De 34 zeepkisten werkten een parcours van 198 meter af. Tijdens die rit moeten de deelnemers door een slalom en over een vluchtheuvel alvorens te finishen. Tijdens elke rit worden de tijden geregistreerd en roept een van de vrijwilligers ook een topsnelheid af. Tegen 18:00 uur zou de laatste zeepkist gefinished moeten zijn en kennen we de winnaars in de drie verschillende categorieën: de snelste zeepkist, de meest originele zeepkist en de pechvogel van de dag.

Daarvoor komen de deelnemers van de landelijke gilde van Oedelem alvast in aanmerking. Voor de ogen van heel wat toeschouwers ging het net na de vluchtheuvel mis. Gelukkig kwamen beide inzittenden er heelhuids van af en geef toe, tijdens een zeepkistenrace moet het nu eenmaal ook eens fout gaan. Bovendien raakte hun zeepkist niet beschadigd en konden ze hun deelname verderzetten.