Tweede editie van Paspop in Zonnebeke smaakt naar meer

De organisatoren van Paspop 2023, een dagfestival in Passendale bij Zonnebeke, kunnen hun weekend meer dan succesvol afsluiten. De locatie van het festival alleen al, op enkele weilanden tussen Passendale en Moorslede, was een schot in de roos. Ook de optredens vielen in de smaak.

Onder andere Bruno Deneckere, Cosmo Collective, Glitterpaard, The Love en Suncreek zorgden voor een gezellige, familiale sfeer. Het publiek ging geregeld uit de bol en de organisatoren zijn tevreden. Ze hopen volgend jaar verder te kunnen bouwen aan hun concept met een derde editie.

Toeschouwers waren al even tevreden. De prijzen voor een drankje en voor een hapje waren erg schappelijk. Het publiek vooraan werd gevraagd om te zitten, zodat geen enkele bezoeker iets van de optredens moest missen.

Voor de organisatoren is het nu al uitkijken naar de derde editie die in de maand augustus 2024 zal plaatsvinden.

(ZB)