Tweede editie ‘Toer de Boer’ gaat van start op hoeve Snaet

Feest op Hemelvaartsdag, het is een traditie bij de landelijke beweging. Dat is op dinsdag 15 augustus niet anders. Sinds vorig jaar heet de vernieuwde fietstocht ‘Toer de Boer’. Straks is die aan zijn tweede editie toe, maar wel onder een wat bijgespijkerde vorm.

Deelnemen aan Toer de Boer, met onderweg zes versnaperingen en hapjes, kost 20 euro voor volwassenen (na 11 augustus 23 euro) en 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar. De kaarten zijn te koop in IJsboerderij ’t Moereveld (Moereveldstraat), ’t Groentehuisje (Oostendestraat) en bij de bestuursleden van de organiserende verenigingen Landelijke Gilde, KLJ Torhout en Ferm Don Bosco.

Zes keer lekkers

“Vorig jaar is Toer de Boer een succes geworden”, aldus Benny Verlinde namens de Landelijke Gilde. “Toch hebben we voor de tweede uitgave wat aan het concept gesleuteld, want we staan altijd open voor verbeteringen. Vorig jaar hadden we onze startplaats op het Don Boscoplein voorzien, maar daar stappen we vanaf. We starten nu op de hoeve van Marnix Snaet en Ann Hoorne aan de Ieperse Heerweg 47, waar uiteraard ook het eindpunt van de fietstocht zich bevindt. Het voordeel van die locatie is dat we bij eventueel regenweer binnen kunnen in de loods.”

Het Landelijk Feest start sinds jaar en dag met een eucharistieviering. Die heeft om 10.30 uur op de genoemde boerderij plaats. Wie de mis wil overslaan, komt pas tegen 11.15 uur langs en kan meteen het aperitief nemen.

“De fietstocht is zo’n 25 kilometer lang, wat voor het hele gezin haalbaar zou moeten zijn”, vervolgt Benny. “Wel lossen we in vergelijking met vorig jaar een bijkomende stopplaats in om de benen nog eens extra te kunnen strekken en om eventueel naar het toilet te gaan. Voorts leggen we de deelnemers nog meer dan anders in de watten, want ze krijgen in totaal zes keer lekkers: een aperitiefje, een tapasbordje, een broodje met beenham, een ijsje, een fruitschaaltje en een dessertbordje.”

Andere jaren heeft er op dezelfde dag ergens in de provincie een fietstocht van de provinciale koepel van de Landelijke Gilde plaats en dit soms dicht in de buurt. Dit keer gaat dat initiatief echter uitzonderlijk niet door. “Dus vragen we de mensen die jaarlijks aan die tocht deelnemen om als alternatief naar Toer de Boer te komen”, maakt Benny nog wat reclame voor het Torhoutse evenement. “Je moet overigens totaal geen lid van de landelijke beweging zijn om van onze fietstocht te genieten. Iedereen is welkom.”

Ook zonder te fietsen

Wie liever niet meefietst, maar toch het Landelijk Feest wil meepikken, kan in de namiddag op het landbouwbedrijf Snaet blijven en daar aan een tafeltje alle versnaperingen en hapjes tot zich nemen. “Ideaal voor mensen die niet goed uit de voeten kunnen”, zegt Benny. “We willen iedereen de kans geven om erbij te zijn.”

De Bedrijfs- en de Landelijke Gilde, die sinds 2017 een enigszins gescheiden werking hadden, zijn sinds dit jaar weer samengesmolten onder de noemer Landelijke Gilde met als voorzitters Bart Demeulenaere en Björn Moyaert, secretaris Benny Verlinde en penningmeester Frederick Spriet. (JS)