Tweede editie Spiereliere wordt er een in vol ornaat

De tweede editie van Spiereliere vindt op 27 augustus plaats in Nieuw Centrum. Na een uitgave met coronabeperkingen krijgen we nu een volwaardige avond, met muziek naar ieders smaak en zeden.

“We zijn blij dat we vanaf 19.30 uur iedereen kunnen verwelkomen zonder beperkingen”, vertelt Justine Leboeuf van de dienst Communicatie, Toerisme en Cultuur van Spiere-Helkijn.

“Dit is een gratis evenement waarop we iedereen opnieuw samen willen brengen. Naast enkele optredens zullen er ook een aantal kraampjes van lokale verenigingen staan. Elk zal zijn plaats krijgen voor een eigen standje.”

Lokale helden

“Wat de optredens betreft, hebben we geprobeerd het divers te houden. De ‘Jhonny’s’, die de spits afbijten, zijn een band uit de buurt die zeer populair is. Met songs die gaan over de grote thema’s van het leven bereikten zij een ruim publiek, gaande van metalheads over lokale zuiplappen tot ruimdenkende priesters. Met als leuze ‘gazze geven’ brengt deze band nummers met ballen, in een schunnige taal met haar op.”

“Tal van optredens volgden, van lokale pensenkermissen over kizzige cafés tot fijne festivals. In 2007 brachten zij dan ook een tweede album uit. Nummers als ‘Mobylette’, ‘De paster’, ‘VDAB’ en ‘Het regent’ worden door de fans luidkeels meegezongen.”

Ambiance en klasbak

“Daarna is het de beurt aan ‘The Cover Store Xperience’. Deze coverband van gepassioneerde muzikanten speelt een breed gamma van bekende nummers uit de seventies, eighties, nineties en nillies.”

“Kortom, ambiance and fun voor jong en oud! Normaal zouden ze vorig jaar al hun opwachting maken, maar toen gooide een ongeval van een van de groepsleden roet in het eten.”

“Een van Vlaanderens populairste artiesten is Jo Vally. Een klasbak die het publiek telkens opnieuw weet te verrassen door de grote verscheidenheid in zijn muziek. Hij zingt zuiderse klassiekers, Franse chansons en bekende countryhits.”

Deejay

“Als afsluiter krijgen we – net als vorig jaar – deejay Dimkee. Een echte allrounder, die al te horen was in enkele van de grootste Vlaamse clubs, maar ook op meerdere afterparty’s van Nacht Van De Schlagers”, besluit Justine Leboeuf.

(EL)