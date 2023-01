Tweede editie Kortemark Schittert op vrijdagavond 22 december

De kogel is door de kerk: ook in 2023 kan jong en oud in Kortemark vol ver- en bewondering kijken naar een kleurrijk en sfeervol verlichte tractorparade. Zet dus alvast maar 22 december vast in je agenda.

De eerste editie van Kortemark Schittert bracht niet minder dan 45 deelnemers aan de start in de Lichterveldestraat. Intussen hadden vele inwoners al postgevat op de Markt en de andere centrumstraten van Kortemark. Na twee lokale rondjes in het centrum van Kortemark trok de karavaan naar Handzame, Edewalle, Werken en Zarren – met constant heel wat kijklustigen langs het parcours – en zo via Amersvelde en Elle naar de aankomstplaats langs de Staatsbaan. Daar organiseerden de deelnemende landbouwverenigingen nog een gezellig pop-up kerstdorp als deugddoende afsluiter.

Aan de parade was ook een wedstrijd voor de mooist versierde tractoren verbonden. Een jury quoteerde daarbij alle deelnemende voertuigen en kende de hoofdprijs – voor 100 euro aan Kortemarkbonnen – toe aan Robbe Decadt. Eric Lefevere en Simon Buysse werden respectievelijk tweede en derde en kregen een geschenkmand vol lokaal lekkers.

Intussen valt er nog meer goed nieuws te melden, want op vrijdagavond 22 december komt er een tweede editie van Kortemark Schittert!