Tweede editie kleurrijk festival Yeke Yeke vandaag uit de startblokken in De Haan

Vandaag en morgen wordt in De Haan Vosseslag de tweede editie van Yeke Yeke georganiseerd. Het kleurrijkste festival van de kust blijft volledig gratis toegankelijk.

“Yeke Yeke is hét festival voor gezinnetjes, muzikale fijnproevers en mensen die zich graag eens laten verrassen”, klinkt het. Yeke Yeke Festival vindt net als vorig jaar plaats op en rond het Kennedyplein, waar dit weekend ook de Vosseslagfeesten georganiseerd worden.

Naast sprankelende muziek uit de vier werelddelen, mag je je er verwachten aan verrassende cocktails, een gezellig marktje, boeiende workshops, originele kinderanimatie en een royaal aanbod uit de exotische wereldkeuken. Vandaag staan vanaf 17.00 uur Yeke Yeke Soundsystem, Tomy y su Timbalight en Puerto Candelaria op het podium, headliner op zaterdag is de Belgisch-Marokkaanse zanger en YouTube-fenomeen TiiwTiiw.

Veel goesting

Het Yeke Yeke Festival is gratis toegankelijk en bereikbaar met de kusttram: de halte Vosseslag bevindt zich op 150 meter van het festivalterrein. “Moeilijk in te schatten hoeveel volk we mogen verwachten; het festival blijft tenslotte gratis”, zegt organisator Rutger De Cloedt, “maar we hebben in elk geval heel veel goesting in deze eerste échte editie zonder coronabeperkingen.”

(WK)