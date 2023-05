Tweede editie Aarsele in de Wolken: “We beleven dit anders dan vijf jaar geleden”

Vijf jaar na de eerste editie van Aarsele in De Wolken zorgden sterrenouders Jens De Meyer en Sofie Verhelst zaterdag voor een nieuwe editie van het festival ten voordele van vzw Boven De Wolken. Opnieuw bracht het evenement heel wat volk naar het dorpsplein.

In 2018 kon Aarsele in De Wolken rekenen op zowat 1.500 bezoekers en dit keer was dat niet anders. Onder meer Yves Segers, Michiel Cnudde, dj Onix, de Broken Bottle Big Band en kinderpopduo Blitz stonden er op het podium.

“Het concept is eigenlijk hetzelfde als vijf jaar geleden, maar ons gevoel is wel helemaal anders”,zeggen organisatoren Jens en Sofie. “De eerste editie was erg emotioneel. We zaten midden in ons rouwproces, terwijl ik toen zelf ook zwanger was van Iben (het broertje van sterrenkindje Tibo is nu vier jaar oud, terwijl het gezin ondertussen ook Emiel (20 maanden) verwelkomde – red.).”

“Nu staan we toch wat verder in ons leven, waardoor het emotionele veel minder speelt. Tibo vergeten we nooit en het verdriet zal er altijd zijn, maar deze editie beleven we rationeler. Al blijft dit een festival ter ere van Tibo. Iben weet dat dit een feest is voor zijn broertje.”

Boven de Wolken

Opnieuw gaat de opbrengst van het festival voor Boven de Wolken, de vzw die foto’s nam van Tibo kort na zijn geboorte. Dankzij de steun van liefst 84 (!) sponsors zijn nagenoeg alle kosten gedekt en gaat alle winst integraal naar die vzw. In 2018 werd zo 20.537,31 euro opgehaald. “Een fantastisch bedrag waar we Jens en Sofie enorm dankbaar voor zijn”, zeggen Sharon Geirnaert en Stefaan Helderweirt.

De oprichters van vzw Boven de Wolken runden net als vijf jaar geleden een standje op het festival. Zelf werden ze elf jaar geleden sterrenouders. “Het gebeurt niet vaak dat mensen ons we twee keer steunen en we zijn erg blij dat Jens en Sofie zich blijven inzetten. Al blijft het belangrijk om de naam van Tibo te blijven uitspreken. Voor sterrenouders biedt het troost om de herinnering levend te houden.”

Vijftig medewerkers

Jens en Sofie konden zaterdag rekenen op de steun van zowat vijftig medewerkers van de KLJ en Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia. “Het is dankzij hen dat dit mogelijk is”, aldus Jens. “Al is het door het aanhoudende natte weer nu wel nog uitzonderlijk druk op het land. De timing is in die zin niet ideaal en daarom zijn we des te dankbaarder voor de moeite.”

Of er nog een derde editie van Aarsele in de Wolken komt? “Oorspronkelijk gingen we maar één editie doen”, gaat Sofie verder. “Voorlopig zijn we niet meteen van plan een derde editie te organiseren, maar zeg nooit nooit. Als we het doen, dan zal er sowieso terug een paar jaar tussen zitten.”