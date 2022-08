Tweedaagse Feest in ‘t Park palmt marktplein in: “Leuke afsluiter zomer”

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus kan je in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Gistel terecht voor een flinke streep feestplezier. De vereniging M-Pact pakt dan uit met Feest in ‘t Park, intussen toe aan editie nummer negentien. “We willen alle Gistelnaars gratis een plezante avond bezorgen”, vertelt medeorganisator Philippe Struelens.

Het is bijna tijd om de zomermaanden uit te zwaaien, maar dat gebeurt niet zonder nog eens een goed feestje te bouwen. Daar zorgen de enthousiastelingen van M-Pact voor met hun tweedaagse Feest in ‘t Park. De muzikale aftrap wordt gegeven om 20.30 uur door de lokale rockband Liquid Molly. De grungeband met invloeden van Silverchair en Nirvana was finalist op het concours Sound Track 2021-2022 en winnaar van de publieksprijs. Bandleden Milan Verdoolaeghe, Stan Ameloot en Michiel Jonckheere hebben met passages op onder andere Paulusfeesten en Dranouter al een mooie zomer achter de rug en spelen dit weekend ook nog op Oudlander in Alveringem en op zaterdag 10 september op Leffingeleuren. Maar eerst nog even in het goeie oude Gistel optreden dus. Partyband The Green Onions bestijgt het podium om 22 uur. “Zaterdag speelt om 21 uur U2be, een coverband van de Ierse rocksensatie U2”, pikt Philippe in. “Daarna, vanaf 23 uur, is er nog een discobar met plaatselijke dj’s Aloïs en Q-Bee.”

Familiegebeuren

“Waar Feest in ‘t Park voor staat? We zijn een echt familiegebeuren en een festival dat garant staat voor vertier en plezier. Onze vereniging is er voor de Gistelnaars en we willen alle inwoners en omwonenden een fijne tijd bezorgen, zo simpel is het. Ons evenement is gratis en zo is het altijd al geweest. Feest in ‘t Park ontstond destijds in de schoot van het toenmalige Wielerfestival, een kleinschalig evenement met een openluchtpodium. De harde organiserende kern van toen is ook nu nog steeds van de partij. Kortom: ons festival is een mooie afsluiter van de Gistelse zomer”, klinkt het.

“Voor ons is Feest in ‘t Park een nuloperatie. We halen de inkomsten uit onze activiteiten op de Dolle Dagen, de Duck Race en rommelmarkt in de Warandewijk. Met een budget van zowat 20.000 euro en met de hulp van verschillende sympathieke sponsors slagen we er steevast in om iets moois op poten te zetten. In onze tent van 40 op 15 meter kunnen we vele honderden mensen ontvangen. Zowat 25 vrijwilligers zijn druk in de weer met de opbouw, het evenement zelf, de backstage en afbraak. Dat verdient ook vermeld te worden.” (TVA)

Info: www.feestintparkgistel.be.