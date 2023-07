Tweedaags dansfestival Paradisco pakt uit met internationale line-up op evenementenstrand van Knokke-Heist

Paradisco, hét ultieme festival voor muziekliefhebbers, keert vrijdag 27 juli en zaterdag 28 juli terug naar het evenementenstrand in Knokke-Heist voor zijn vierde editie. Met een indrukwekkende internationale line-up belooft het evenement een onvergetelijk weekend te worden voor dans- en muziekliefhebbers van over het hele land.

Op vrijdagavond wordt het festival afgetrapt met een stage gecureerd door het Rotterdamse Moustache Records, met niemand minder dan head honcho David Vunk. Ook zullen de Franse Italo DJ Kendal, lokale held John Noseda en de bekende Kitsch Club residents Juul Pence en Fried Wonton het podium betreden om het publiek te trakteren op een onvergetelijke avond vol energieke beats en catchy melodieën.

Zaterdag is de dag waarop Paradisco écht uitpakt, met twee stages gevuld met internationale topartiesten. Uit Chicago komt Jamie 3:26, die bekend staat om zijn unieke en aanstekelijke disco-sound. Ook de Nederlandse koning van de betere disco, Mendel, zal het publiek verwennen met een onvergetelijke selectie. Niet te vergeten is de aanwezigheid van de Belgische vrouwelijke trots Bibi Seck, die haar vaardigheden en charisma zal tonen aan het enthousiaste publiek. Op de tweede stage, gecureerd door het Amsterdamse Bordello A Parigi, kunnen festivalgangers zich verheugen op een top-notch Italo disco line-up met onder andere Daniel Monaco, Luca Dell’Orso, Richelle Soigni en de Nederlandse rising star Tjade, die de tent op zaterdagavond mag afsluiten.

Cashless via Paradisco-app

Paradisco zet dit jaar ook in op duurzaamheid en werkt met herbruikbare bekers, maar dit is lang niet het enige. Een andere opvallende nieuwigheid dit jaar is dat het festival cashless gaat. Bezoekers worden vriendelijk verzocht om vooraf de Paradisco-app te downloaden op hun smartphones, die gratis beschikbaar is op de website van het festival. Deze app zal als betaalmiddel dienen tijdens het evenement, waardoor bezoekers zich volledig kunnen focussen op het beleven van een zorgeloze en onvergetelijke ervaring. Na afloop van het festival kunnen bezoekers hun resterende credits op een eenvoudige manier refunden.