Twee weken Marmouset Feesten in Komen in plaats van één weekend: “Om 40ste verjaardag te vieren”

Het Feest van de Marmousets, een jaarlijkse traditie in Komen, is aan haar 40ste editie toe. Deze verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij want het feest duurt maar liefst twee weken.

De ‘marmousets’, kinderen in lang vervlogen tijden die in de talrijke weverijen van de gemeente werkten, maken deel uit van het culturele erfgoed van Komen-Waasten. Ze hebben de geschiedenis mee helpen schrijven en maken ook duidelijk dat kinderarbeid in onze moderne maatschappij geen plaats meer heeft. “De Marmouset Feesten staan bij zowat iedere Komenaar in het vet in de agenda”, lacht Chantal Bertouille. De voorzitster van het lintenmuseum helpt jaarlijks met de organisatie van het gebeuren.

Twee volle weken

“Om de 40ste verjaardag te vieren, werd besloten het feest niet over één weekend te laten plaatsvinden maar over twee volle weken. Het start al op 8 juli met een expositie in het lintenmuseum. De tentoonstelling brengt de volledige geschiedenis van de feesten en de marmousets in beeld. Er werd ook gedacht aan de allerkleinsten want zij kunnen verschillende kleurprenten bekijken.”

“Op zaterdag 15 juli worden de straten van het centrum dan weer met muziek gevuld. Een gratis concert moet voor sfeer en goed humeur zorgen, een gebeurtenis waar iedereen meer dan welkom is. Zondag is dan weer de dag waarop de traditionele stoet door de straten trekt, voorzien van verschillende wagens die allen de geschiedenis van de marmousets uitbeelden. Om 18.30 uur zal de burgemeester het startsignaal geven voor de ‘worp van de marmousets’, eerst voor de kleinsten en dan voor volwassenen.”

“Het einde van de feesten is voorzien op 21 juli, de nationale feestdag. Er wordt gestart met een Te Deum in de Sint-Andrekerk van Le Bizet, waarna er kan gewandeld worden. De avonduren zullen dan weer ingekleurd worden met een spectaculair vuurwerk.”