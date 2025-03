Twee Noord-Zuidquizzenvoor Broederlijk Delen

In aanloop naar Pasen vindt op zaterdag 8 en vrijdag 15 maart een nieuwe Noord-Zuidquiz plaats.

De quiz van zaterdag 8 maart start om 19.30 uur in ontmoetingscentrum ’ t Viooltje aan de Violierenlaan 3b. De leuze van deze algemene kennisquiz luidt Samen oogsten we succes. De quiz bestaat uit acht ronden. Enkele leden van de werkgroep Broederlijk Delen Oostende stelden de vragen op. De initiatiefnemers haalden inspiratie uit de campagnefilm over Burkina Faso, uit het alfabet van 2024, uit verhalen van activisten die dwarsliggen, en… bij vogelverschrikkers.

Andere thema’s zijn veelstemmig, wetenschap in beeld, giftig, het einde van de Tweede Wereldoorlog, en wat kunst en cultuur. Je hoeft geen specialist van het Zuiden te zijn om een goed figuur te slaan. In goed gezelschap kan je ongedwongen kennismaken met de campagne van 2025. Schrijf snel je ploegje van vier spelers in via broederlijkdelen.oostende@gmail.com.

Er is plaats voor 20 ploegen. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Wie niet vrij is om op 8 maart deel te nemen aan de elfde Noord-Zuidquiz in Mariakerke, krijgt een nieuwe kans op vrijdag 14 maart op de wijk Vuurtoren. De quiz in Zaal Vuurtoren langs de Thomas Van Loostraat 32 start er om 19 uur. Inschrijven doe je bij pegalilea@bredenevuurtoren.be.

De opbrengst van deze quizzen gaat integraal naar de organisaties waarmee Broederlijk Delen internationaal samenwerkt aan een wereld zonder honger en zonder vergif. (BVO)