Twee keer een thuismatch voor Basscats die pannen van het dak willen spelen

De Batjes staan jaarlijks garant voor veel ambiance en de Izegemse Basscats zijn daar dé geknipte groep voor. De groep treedt jaarlijks op en speelt daarmee een thuismatch. De leden zorgen dit jaar zelfs voor twee optredens tijdens het Batjesweekend. Ze hopen heel wat mensen te amuseren met hun muziek.

Basscats zijn geen onbekenden in de Izegemse muziekwereld. Marnix Duhamel en Wim Windels hebben de touwtjes in handen en zijn vaak samen op een podium te vinden. “Wat begon als één muziekgroep is intussen uitgegroeid tot drie versies daarvan”, begint Marix Duhamel.

“Er is gewoon Basscats waar we ooit mee begonnen, dan hebben we BaSSCaTS xL waar extra blazers ons vergezellen en dan is er nog Basscats Tssn Tvolk, het bandje waar we de straat mee op trekken om mensen al wandelend te plezieren.”

De groep kan natuurlijk niet ontbreken tijdens het Batjesweekend. “De Izegemse Batjes zijn voor ons een jaarlijkse afspraak met ons publiek, een thuismatch. We traden jaren op in de Hondstraat tijdens de Batjes, maar dit jaar zoeken we een andere locatie op”, vertellen de heren. “Vrijdagavond zijn we vanaf 22 uur te vinden op de Wijngaardparking met onze groep BaSSCaTS xL. We brengen er dus ons repertoire met een aantal fantastische muzikanten erbij, een formule die voor nog meer ambiance zorgt. Op zaterdag trekken we dan de straat op met Basscats Tssn Tvolk, iets wat heel plezant is om te doen en al zeker voor eigen publiek. We zorgen voor een streepje muziek tussen 15 en 18 uur en wandelen rustig tussen de diverse kraampjes door.”

We trokken onlangs naar de studio om een aantal nummers op te nemen

Basscats brengt covers van verschillende groepen. “Mensen die ons kennen, weten dat we een uitgebreid repertoire hebben. Zo spelen we nummers van Foo Fighters, maar hebben we bijvoorbeeld ook Nathaniel Rateliff in ons repertoire steken. We hebben heel wat liedjes in onze vingers en vinden het super om mensen te plezieren met onze muziek.”

Drukke maanden

“Het is de laatste jaren noodgedwongen heel rustig geweest natuurlijk, maar intussen komen de optredens weer volop op gang. We zijn daar heel blij om en het publiek ook merken we”, vertelt Marnix.

“De zomer is doorgaans een rustige periode voor ons omdat we zelf graag op reis gaan, maar juni en september bijvoorbeeld zitten al aardig vol. We hopen veel mensen te amuseren met onze muziek. Een avondje spelen, is voor ons puur plezier.”

Basscats pakken binnenkort ook uit met een cd’tje. “We trokken onlangs met de groep naar de studio om een aantal nummers op te nemen. Dat was opnieuw een hele fijne ervaring en we zijn trots op het resultaat! Binnenkort is de cd te verkrijgen bij alle bandleden.” (MV)