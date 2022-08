Twee dagen volle bak ambiance op het Mariakerkeplein tijdens Mariakerkerie

De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus de jaarlijkse Mariakerkerie. Het tweedaags evenement met heel wat activiteiten voor jong en oud lokte al heel wat bezoekers. Voorzitter David Naessens is erin geslaagd de krachten te bundelen op één feestplein, het Mariakerkeplein!

David Naessens is er niet alleen in geslaagd de Nieuwpoortsesteenweg weer vrij te maken voor het doorgaand verkeer, met zijn vervroegde datum ontwijkt hij ook de concurrentie van de Paulusfeesten.

Het hart van de wijk

“Ik ben al een achttal jaren voorzitter van de Handelaarsbond van Mariakerke-Raversijde”, legt David uit op vrijdagnamiddag. “Onze bond telt 80 leden en we hopen nog te groeien. Het tweede weekend van augustus pakten we steeds uit met onze alom gekende Mariakerkerie, gespreid over heel de wijk. Jaar na jaar werden we geconfronteerd met de stijgende problemen omtrent verkeer en veiligheid langs de Nieuwpoortsesteenweg. Daarom hebben we besloten, in samenspraak met de HB-leden en het Economisch Huis, via Adèle Detollenaere, onze activiteiten te concentreren op één centraal plein, het hart van de wijk, het Mariakerkeplein.”

Eten, drinken en dansen

De Nieuwpoortsesteenweg wordt niet langer afgesloten en zo vindt het publiek vlot de weg naar het plein. “De traditionele rommelmarkt kan wel doorgaan in de zijstraten”, zegt de voorzitter. “De keuze om een weekend vroeger te organiseren, is een schot in de roos. Het voordeel van het nieuw concept is ook dat de lokale handelaars actief kunnen deelnemen in één van de twintig tenten en kramen op het plein, met eet- en drankstandjes. Er is animatie voor jong en oud. Het plein leeft!

“De keuze om een weekend vroeger te organiseren, is een schot in de roos”

Er staat ook een groot podium voor de muzikale optredens. Vandaag wisten de Wildflowers het aanwezige publiek en zeker de danslustigen, te bekoren. Morgen vanaf 16 uur zorgt de Oostendse coverband, Barak Friture (bekend om zijn Arno-nummers), voor de ambiance op het plein.”

Iedereen welkom op zaterdag

Uiteraard kan je op zaterdagmorgen, vanaf 10 uur al terecht op het feestplein voor de sfeervolle belevingsmarkt met een overvloed aan lekkers. De weersvoorspellingen zijn gunstig. Hoe meer volk, hoe meer leute en plezier! Voorzitter David Naessens vindt het wel jammer dat de jaarlijkse loopwedstrijd, in het kader van de Mariakerkerie, in samenwerking met het Oostends Loopcriterium, niet meer kan en mag doorgaan.