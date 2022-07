Twee dagen springplezier in Blankenberge: “Ondanks de hitte een succes”

Verblijfpark De Wielen was dit weekend dé place to be voor alle springgrage mensen uit Blankenberge en omstreken. Het eerste outdoor springkastelenfestival van Jumpss was, door of ondànks het mooie weer, een succes.

“Gisteren was beter dan vandaag, maar het was dan ook iets koeler. Toch kunnen we zeker niet klagen; ik schat dat er tot nog toe gespreid over de twee dagen zo’n vierhonderd kindjes langs zijn geweest. We zorgden overigens ook voor wat verkoeling in de vorm van een sproeier”, zegt Niels Mestdagh van Jumpss.

Behalve op springkastelen in de meest uiteenlopende thema’s -emoji’s, dino’s, piraten en vooral héél veel dieren- konden de kinderen zich ook uitleven op twee grote hindernissenbanen, een bungeerun en een reuze voetbaldarts.

Voor wie het dit weekend gemist heeft: op 13 en 14 augustus volgt er nog een tweede editie van het outdoor springkastelenfestival, opnieuw doorlopend van 11 tot 19 uur in De Wielen. Tickets daarvoor, vind je op www.jumpss.be/events

(WK)