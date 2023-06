Twee dagen ode aan paardenvissers en hun ambacht op Garnaalfeesten: Van folkloremarkt tot Garnaalstoet

Al sinds 1950 staat het laatste weekend van juni in het teken van de garnaal. Ook deze 72ste editie zijn de Garnaalfeesten een ode aan de zee en de garnaalvissers te paard. Op het menu: twee dagen feest met een folkloremarkt, optocht van de paardenvissers, garnaalvissen, het BK garnaalpellen, de Zeewijding en als sublieme afsluiter: de Garnaalstoet.

Voor vroege en sportieve vogels staat er zaterdag 24 juni een bewegwijzerde Garnaalfeesten-wandeltocht op het programma. Je kiest zelf je afstand: 5,5 7 15 en 22 km. Inschrijven kan tussen 7 en 15 uur (aankomst tot 17 uur) in de feestzaal van de Witte Burg in Oostduinkerke-Dorp. Deelnemen kost 3 euro (leden van een wandelsportfederatie betalen 1,5 euro) en het is gratis voor kinderen onder de 12 jaar (met begeleiding).

Garnaalsoep

Zaterdag kan je je op het Fabiolaplein in Oostduinkerke-Bad laten verleiden door de geuren van de enige echte garnaalsoep en ter plekke proeven van het recept van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Maak op het Fabiolaplein ook kennis met de visserij en de oude ambachten op de folkloremarkt. Om 10 uur trekken de garnaalvissers te paard onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer naar zee. Van Oostduinkerke-Dorp gaan ze samen met de kruiersverenigingen (de Spanjaardbank, de Slepers, de Gernoarskruwers en de Stienesteekers) en honderden kinderen op pad om garnalen te vangen. Daarna worden de garnalen gekookt en verkocht op de Zeedijk in Oostduinkerke-Bad (tussen 11 en 12 uur). Om 11 uur worden de nieuwe Mieke Garnaal en haar eredames aangesteld op het Fabiolaplein. Tussen 14 en 16 uur kan je Mariette Crevette ontmoeten op het Astridplein in Oostduinkerke-Bad. Zij symboliseert de ideale moeder van de paardenvissers in de folkloregeschiedenis van Oostduinkerke. Ieder jaar wordt een nieuw verhaal geschreven over het wel en wee van de paardenvissers, en met haar nieuwe lied sluit Mariette Crevette af, als eerbetoon aan de paardenvissers.

Zeewijding

Zondag 25 juni start met de Vissersmis om 9.30 uur in de Zomerkapel in de Leopold II-laan. Aansluitend volgt de Zeewijding om 10.30 uur. Die kun je meemaken samen met de paardenvissers, kruiersverenigingen, folkloristische groepen, reddingsdiensten en iedereen die leeft en werkt met de zee. Om 9.30 uur wordt op het Fabiolaplein het startschot gegeven voor het tweede Belgische kampioenschap Garnaalpellen, een initiatief van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Tot 12 uur demonstreren de deelnemers hoe behendig en snel ze de garnalen uit hun jasje helpen. Een uur later wordt de snelste garnalenpeller tot Belgisch Kampioen gekroond. Winna(a)r(es) is diegene die in 10 minuten het meeste gewicht scoort. Nadine Deetens, winnares van het eerste BK in 2022, pelde 101,5 gram in 10 minuten. En Nadine is opnieuw van de partij! Voor muzikale ambiance zorgen de folkloristische optredens op het Astridplein, van 11.15 tot 12 uur. Om 14 uur stimuleert het paradekorps El Fuerte Koksijde om nog meer ritmisch mee te bewegen. Om 15.30 uur is het dan tijd voor de grote publiekstrekker: de folkloristische Garnaalstoet waarbij praalwagens, muziekkorpsen en traditioneel geklede garnaalvissers van de Zeedijk via de Albert I-laan en Leopold II-laan richting Oostduinkerke-Dorp trekken.