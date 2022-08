Twee dagen autoplezier in centrum van Staden

Autoliefhebbers kunnen op zaterdag 27 en zondag 28 augustus hun hartje ophalen in het Stadense centrum. Autoclub ACP-Bryghia organiseert er dat weekend twee wedstrijden. Op zaterdag is Staden het epicentrum van de Mid Flanders Classic, op zondag is Staon Nostalgica er te gast.

ACP-Bryghia is de organisator van de Trimard Classic op de Madonna in Langemark. “De tweedaagse Trimard Classic organiseren we steevast in april”, weet persverantwoordelijke Bart Vereecke. “Nogal wat mensen willen deelnemen, maar de wedstrijd is altijd vlug volzet. Bovendien is een tweedaagse wedstrijd een stuk prijziger dan een wedstrijd van slechts één dag. Om die redenen besloten we de Mid Flanders Classic in het leven te roepen. De wedstrijd vond vorig jaar voor het eerst plaats met Staden als thuishaven. De Mid Flanders Classic is een navigatiewedstrijd. Zowel oldtimers als jongere wagens mogen aan de wedstrijd deelnemen. De Mid Flanders Classic telt mee voor het VAS Classic kampioenschap 2022 en het provinciaal kampioenschap PAK West-Vlaanderen 2022. De eerste wagen vertrekt op het startpodium op de Markt om 10 uur. De eerste deelnemers worden rond 17.30 uur weer in Staden verwacht.”

Oldtimers

“Op zondag is er Staon Nostalgica, een wedstrijd die vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd”, gaat Bart voort. “Ook die wedstrijd kreeg Staden als uitvalsbasis. We hadden al langer vraag om een wedstrijd/zoektocht te organiseren volgens het bolletje-pijltjeprincipe. De wedstrijd wordt in twee lussen verreden. Er mogen enkel oldtimerwagens tot 1992 aan deelnemen.”

“De wedstrijddag begint met een ontbijt voor de deelnemers. Vanaf 9 uur kan op het podium op de Markt gestart worden voor de eerste lus. Rond de middag zijn de wagens terug in Staden. Daar kunnen de deelnemers genieten van een maaltijd aan de diverse foodtrucks. Ook niet-deelnemers aan de wedstrijd kunnen aanschuiven. De start van de tweede lus is voorzien vanaf 13.30 uur. De deelnemers worden rond 17.30 uur opnieuw in Staden verwacht. De wagens kunnen ‘s ochtends en over de middag bewonderd worden op de verkeersvrije Markt.”

Rockabillyband

“We hebben ook voor de nodige randanimatie gezorgd. Zo doet een Porscherit vanaf 11 uur de Markt aan. De wagens zijn er te bewonderen tot 12.30 uur. Dan nemen de Porsches de start voor het vervolg van hun rit. Voorts is er vanaf 13 uur een dj-set door Les Tantes. Les Tantes zijn twee oudere dames die het publiek laten kiezen uit de singles die ze meehebben. Ze draaien het gekozen plaatje en breien daar ook een verhaal rond. Vanaf 16.30 uur staat er dan weer een optreden van rockabillygroep The Shagadeers gepland.”

De toegang tot zowel de Mid Flanders Classic als de Staon Nostalgica is gratis. Wie wil deelnemen aan Staon Nostalgica kan nog tot woensdag 24 augustus inschrijven op www.trimard-classic.be.