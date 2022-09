Tuinhier Pittem-Egem organiseert Pompoenweging

Door de coronaperikelen kon de jaarlijkse pompoenweging van Tuinhier Pittem-Egem de voorbije twee jaar niet doorgaan. De vereniging neemt nu de draad weer op en verzamelt iedereen met een reuzenpompoen op zondagmorgen 9 oktober.

“Normaal zaten we nu aan onze vijftiende editie van de Pompoenweging, maar helaas heeft corona hier anders over beslist en hebben we noodgedwongen twee jaar verstek moeten geven”, vertelt Hendrik Reilhof. “Nu alle coronaproblemen voorbij zijn, pakken we de draad weer op en organiseren op zondagmorgen 9 oktober weer een pompoenweging. Iedereen uit de regio die een grote pompoen gekweekt heeft, is vanaf 9.30 uur welkom op onze vertrouwde locatie bij Chris Van Hessche in de Kasteeldreef 43 in Egem. Het zijn dus niet alleen de Pittem- en Egemnaren die mogen langskomen, iedereen uit gemeenten in de regio is welkom! De prijsuitreiking is voorzien rond 11.30 uur.”

Wedstrijd kinderen

“We hopen uiteraard weer heel wat reuzenpompoenen op onze weegschaal te mogen verwelkomen. Geert Bossuyt, de winnaar van de vorige editie, kweekte toen een kanjer van maar liefst 580 kg. Het kweken van reuzenpompoenen is niet evident. De echte kwekers beginnen vaak al een jaar op voorhand met het voorbereiden van de grond en kopen hun zaad bij gespecialiseerde firma’s.”

“Er is ook een wedstrijd voor kinderen voor het maken van de mooist versierde halloweenpompoen, waarbij we uiteraard ook hier weer hopen op heel wat deelnemertjes. Zou je kind graag deelnemen, maar heb je zelf geen pompoenen? Geen probleem, er zijn gratis pompoenen te verkrijgen bij Chris Van Hessche. Ook wie gewoon eens langskomt om te kijken, kan in de prijzen vallen. Er is immers de wedstrijd ‘raad het gewicht van deze pompoen’, waarmee een mooie biermand te winnen valt. We zijn ook de bloemenliefhebbers niet vergeten, want er is ook een wedstrijd voor de grootste zonnebloem. We willen er alleszins een gezellig evenement van maken. Er zijn hapjes, drankjes en voor wie iets anders wil, is er pompoensoep. Er is ook aan de kinderen gedacht, want er is een springkasteel.” (JG)

Info: 0476 22 08 93