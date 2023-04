Tuinhier Marke organiseert elfde Tuinmarkt

Op 7 mei wordt het park van kasteel Blommeghem in Marke omgetoverd tot een heuse Tuinmarkt. Meer dan 50 diverse tuingerelateerde standen kunnen er bezocht worden. Tuinhier Marke neemt de organisatie van het evenement al tien edities onder zijn vleugels.

“Op de Tuinmarkt staan er standen waar je bloemen, zaden en planten kan kopen, maar we zien het veel breder dan dat. Zo is er ook aandacht voor tuindecoratie en de korte keten, waar de producent zijn product rechtstreeks naar de consument brengt”, zegt organisator Franky Canoot (52).

Hij is al jarenlang lid van Tuinhier Marke, een vereniging voor tuinliefhebbers die de belangstelling voor tuinieren op verscheidene vlakken wil aanwakkeren. “De focus ligt vooral op zelfstandigen die hun producten komen presenteren aan de duizenden bezoekers. “Onze Tuinmarkt kent een vast clienteel en in tegenstelling tot andere tuinmarkten, is dat van ons een kenmerkend kooppubliek. Dat komt waarschijnlijk omdat wij er telkens voor zorgen dat ons evenement gratis te bezichtigen is”, zegt de organisator.

Om 9.30 uur opent Tuinhier Marke officieel de deuren van de Tuinmarkt. Hiervoor worden ze bijgestaan door belleman Stephan Vandemaele, nationale voorzitter van Tuinhier Jan Desimpelaere en politicus Jean de Bethune, die met plezier zijn kasteel en het omringende park uitleent om de Tuinmarkt te kunnen realiseren.

KidsClub

Met de elfde editie verwelkomt de Tuinmarkt ook voor de eerste keer de KidsClub. Om 11 uur begint de kinderanimatie met een swingende kinderdisco. In de namiddag kunnen kinderen gipsen bloemen beschilderen en glittertattoos laten plaatsen om 14 en 16 uur. Als de vraag groot is, komen er tussendoor nog extra sessies bij. De Koninklijke muziekvereniging St.-Jan verzorgt tijdens de dag ook een bar met ambachtelijke brouwsels. (SV)