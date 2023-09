Trottinettekoers terug van weggeweest

Dadizele viert dit weekend de jaarlijkse septemberkermis. Die wordt extra gekleurd met verschillende evenementen. Zo is er op zondag een artisanale markt in het gemeentelijk domein ’t Torreke en uitkijken is het ook naar de terugkeer van de trottinettekoers op zaterdagavond. “Blij dat we deze traditie nieuw leven kunnen inblazen.”

Van zaterdag tot en met maandag kunnen kinderen zich volop uitleven tijdens de kermis in Dadizele. “De verschillende kermisattracties worden opgesteld op de zogenaamde ‘Kleine Platse’, recht tegenover het voormalig gemeentehuis”, aldus schepen Nessim Ben Driss (Visie). Hij is ook een van de dragende krachten achter de organisatie van de trottinettekoers. Het evenement werd in 2019 voor het laatst georganiseerd, maar overleefde aanvankelijk de coronacrisis niet. “Samen met de mensen van het jeugdhuis en horeca-uitbaters uit het centrum blazen we het initiatief nu nieuw leven in. Het is mooi dat een dergelijke traditie verder kan gezet worden.”

De trottinettekoers start om 18.45 uur. De peuters en kleuters bijten de spits af. Daarna is het de beurt aan de lagereschoolkinderen. “Maar ook de oudere jeugd en volwassenen mogen zich volop uitleven. Zo organiseren we ook enkele estafettewedstrijden.” Kinderen die voor hun wedstrijd nog wat krachten willen opdoen kunnen koeken vangen tijdens de koekenworp van de heemkundige kring. Die start om 18 uur en vindt dit jaar plaats in ’t Torreke. “Door de werken in de omgeving van het voormalige gemeentehuis was het veiliger om nu uit te wijken. We beseffen maar al te goed dat er momenteel veel werken zijn in de gemeente, maar dit mag geen invloed hebben op de kermis, een evenement waar veel mensen jaarlijks naar uitkijken.”

Artisanale markt

Ook op kermiszondag is er heel wat te beleven in het centrum van Dadizele. Van 10 tot 17 uur is er in ’t Torreke een artisanale markt. De Ridder Jans Zonen komen langs voor een aperitiefconcert. ’s Middags staan ridders er centraal. Zo komt Arjoentje langs als Ridder Jan en is er een riddergoochelshow. Wie verkleed als ridder of jonkvrouw naar ’t Torreke komt maakt kans op een leuke prijs. (BF)